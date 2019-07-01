На Среднем Урале за выходные полиция поймала 184 пьяных водителей
10:46, 01 Июль 2019
Больше всего нетрезвых было в субботу, 29 июня. В это время отмечали День молодежи.
Полицейские поймали на свердловских дорогах 184 пьяных водителей в последние выходные июня. Еще 34 человека отказались проходить освидетельствование. Больше всего нетрезвых автомобилистов остановили в субботу, 29 июня, когда праздновали День молодежи. Причем 21 водителя задержали повторно. Им грозит уголовная ответственность, рассказали ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Кроме того, еще 124 автомобилиста ездили без прав, другие 28 свердловчан оставались без документов из-за грубых нарушений ПДД. Водителей не пугают штрафы, лишение прав, свободы и уголовная ответственность.
В минувшие выходные зарегистрировали четыре ДТП с участием пьяных автомобилистов. В одной аварии погибла школьница. Еще трое получили травмы.
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