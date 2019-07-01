На Среднем Урале за выходные полиция поймала 184 пьяных водителей

Полицейские поймали на свердловских дорогах 184 пьяных водителей в последние выходные июня. Еще 34 человека отказались проходить освидетельствование. Больше всего нетрезвых автомобилистов остановили в субботу, 29 июня, когда праздновали День молодежи. Причем 21 водителя задержали повторно. Им грозит уголовная ответственность, рассказали ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Кроме того, еще 124 автомобилиста ездили без прав, другие 28 свердловчан оставались без документов из-за грубых нарушений ПДД. Водителей не пугают штрафы, лишение прав, свободы и уголовная ответственность.

В минувшие выходные зарегистрировали четыре ДТП с участием пьяных автомобилистов. В одной аварии погибла школьница. Еще трое получили травмы.