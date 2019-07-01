Мэрия выполнила все требования организаторов Ural Music Night
Мэрия Екатеринбурга обвинила организаторов Ural Music Night в проблемах с туалетами, мусорными баками и транспортом. Ранее администрация уже комментировала ситуацию, но в более мягкой форме. Она пообещала исправиться в следующем году.
Теперь же в пресс-службе администрации рассказали ЕТВ о нюансах. По ее словам, мэрия выполнила все требования организаторов Ural Music Night и предоставила 20 туалетов на четыре площадки, потому что именно столько у нее попросили. «Организаторы получили значительный грант на мероприятие и самостоятельно принимали решение о том, как потратить бюджет проекта. В частности, они договорились с заведениями общепита, что горожан будут пускать туда в туалет», — добавили в пресс-службе.
Кроме того, чтобы решить вопрос с перекрытиями, в 2020 году хотят перенести мероприятие на выходной день. Договориться с ГИБДД на субботу или воскресенье гораздо проще. «Принципиальная позиция силовиков, несмотря на просьбы городских властей, в пятницу вечером город не перекрывать. Это могло вызвать транспортный коллапс в городе», — объяснили в пресс-службе мэрии.
Создатель Ural Misic Night Евгений Горенбург рассказал на «Эхе Москвы», что судьба фестиваля теперь под вопросом. Организаторы не уверены, что потянут столько же народа в следующем году.
Наша вина в том, что мы не смогли спрогнозировать энтузиазм масс. Я ожидал прирост 10-20% к 200 тысячам, которые пришли в прошлом году. Когда стало понятно, что всенародная любовь превышает разумные пределы, работа нас, как организаторов, а также коммунальных служб и всех остальных, перешла в режим аврала.
На площадке башни «Исеть», где мы прогнозировали 10-15 тысяч, собралось около 40 тысяч человек. Мы увидели, что это опасно. Ровно за две минуты до концерта мы увидели, как неуправляемая аудитория стала прорываться к сцене, давить впереди стоящих людей, поэтому пришлось погасить площадку, чтобы избежать жертв.
Напомним, в этот раз Ural Music Night прошла
неудачно. На площадке у башни «Исеть» из-за давки и посетителя с фаером отменили
выступление Хаски и ЛСП, которые должны были выйти на сцену после рэпера. На
Октябрьской площади во время выступления Little Big не работали
экраны. Там же девушка сломала лодыжку, потому что на нее рухнуло ограждение.
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