Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Мэрия выполнила все требования организаторов Ural Music Night

14:16, 01 Июль 2019
iuw_80r1dry.jpg
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
По словам администрации, количество туалетов и мусорных баков соответствовало заявке дирекции мероприятия. Евгений Горенбург ответил, что теперь фестиваль под вопросом.

Мэрия Екатеринбурга обвинила организаторов Ural Music Night в проблемах с туалетами, мусорными баками и транспортом. Ранее администрация уже комментировала ситуацию, но в более мягкой форме. Она пообещала исправиться в следующем году.

Теперь же в пресс-службе администрации рассказали ЕТВ о нюансах. По ее словам, мэрия выполнила все требования организаторов Ural Music Night и предоставила 20 туалетов на четыре площадки, потому что именно столько у нее попросили. «Организаторы получили значительный грант на мероприятие и самостоятельно принимали решение о том, как потратить бюджет проекта. В частности, они договорились с заведениями общепита, что горожан будут пускать туда в туалет», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, чтобы решить вопрос с перекрытиями, в 2020 году хотят перенести мероприятие на выходной день. Договориться с ГИБДД на субботу или воскресенье гораздо проще. «Принципиальная позиция силовиков, несмотря на просьбы городских властей, в пятницу вечером город не перекрывать. Это могло вызвать транспортный коллапс в городе», — объяснили в пресс-службе мэрии.

Создатель Ural Misic Night Евгений Горенбург рассказал на «Эхе Москвы», что судьба фестиваля теперь под вопросом. Организаторы не уверены, что потянут столько же народа в следующем году.

Доверяй! Ради безопасности
В Екатеринурге разработали комикс с советами о том, как защитить детей от сексуального насилия.

Наша вина в том, что мы не смогли спрогнозировать энтузиазм масс. Я ожидал прирост 10-20% к 200 тысячам, которые пришли в прошлом году. Когда стало понятно, что всенародная любовь превышает разумные пределы, работа нас, как организаторов, а также коммунальных служб и всех остальных, перешла в режим аврала.

На площадке башни «Исеть», где мы прогнозировали 10-15 тысяч, собралось около 40 тысяч человек. Мы увидели, что это опасно. Ровно за две минуты до концерта мы увидели, как неуправляемая аудитория стала прорываться к сцене, давить впереди стоящих людей, поэтому пришлось погасить площадку, чтобы избежать жертв.

Евгений Горенбург
музыкант
В Екатеринбурге демонтировали ворота у спорткомплекса «Динамо»
Через полтора-два месяца на месте появятся новые ограждения.

Напомним, в этот раз Ural Music Night прошла неудачно. На площадке у башни «Исеть» из-за давки и посетителя с фаером отменили выступление Хаски и ЛСП, которые должны были выйти на сцену после рэпера. На Октябрьской площади во время выступления Little Big не работали экраны. Там же девушка сломала лодыжку, потому что на нее рухнуло ограждение. Подробнее о впечатлениях екатеринбуржцев от UMN читайте здесь.

Ural Music Night — 2019
Группа «Ромарио» открыла Ural Music Night в Екатеринбурге
Губерниев открыл Ural Music Night для элиты
На Ural Music Night Хаски вырубили микрофон и эвакуировали со сцены
Евгений Горенбург подвел итоги пятого фестиваля Ural Music Night
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Мэрия выполнила все требования организаторов Ural Music Night»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, перекрытие движения, транспорт, мусорные баки, туалеты, Администрация Екатеринбурга, Ural Music Night, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Горенбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
«Алиса в стране чудес»
02 июля в 19:30
С Оксана Собина
Как защитить ребенка от насилия?
01 июля в 19:00
С Игорь Мороков
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.