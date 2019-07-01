Мэрия Екатеринбурга обвинила организаторов Ural Music Night в проблемах с туалетами, мусорными баками и транспортом. Ранее администрация уже комментировала ситуацию, но в более мягкой форме. Она пообещала исправиться в следующем году.

Теперь же в пресс-службе администрации рассказали ЕТВ о нюансах. По ее словам, мэрия выполнила все требования организаторов Ural Music Night и предоставила 20 туалетов на четыре площадки, потому что именно столько у нее попросили. «Организаторы получили значительный грант на мероприятие и самостоятельно принимали решение о том, как потратить бюджет проекта. В частности, они договорились с заведениями общепита, что горожан будут пускать туда в туалет», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, чтобы решить вопрос с перекрытиями, в 2020 году хотят перенести мероприятие на выходной день. Договориться с ГИБДД на субботу или воскресенье гораздо проще. «Принципиальная позиция силовиков, несмотря на просьбы городских властей, в пятницу вечером город не перекрывать. Это могло вызвать транспортный коллапс в городе», — объяснили в пресс-службе мэрии.



Создатель Ural Misic Night Евгений Горенбург рассказал на «Эхе Москвы», что судьба фестиваля теперь под вопросом. Организаторы не уверены, что потянут столько же народа в следующем году.