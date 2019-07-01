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Екатеринбуржец победил на конкурсе песчаных скульптур в Финляндии

08:42, 01 Июль 2019
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Александр Савинов (слева)
Фото: Facebook Александра Савинова
Состязания проводили в четвертый раз. Соперниками уральца стали мастера из Италии, Эстонии, Дании, Великобритании и других стран.

Екатеринбуржец Александр Савинов получил первое место на международном конкурсе песчаных скульптур European Sand Carving Championships в городе Энонкоски в Финляндии. Конкурс проводили в четвертый раз. В нем участвовали 12 команд из Эстонии, Латвии, России, Украины, Дании, Нидерландов, Великобритании и других стран. Фотографию с награждения Александр опубликовал у себя в Facebook.

Работа екатеринбуржца под названием «Танцующая девушка» также получила приз зрительских симпатий. За скульптуру уральца отдали 50% голосов. Ему вручили медаль и 1600 евро.

На создание скульптур из песка участникам отвели 30 часов. Еще накануне Александр не знал, что точно будет делать. Но во время конкурса в Финляндии отмечали Юханнус — аналог праздника Ивана Купалы. Поэтому Александр Савинов изобразил девушку, которая танцует перед купанием, и завоевал высшую награду. В прошлом году екатеринбуржец тоже участвовал в конкурсе песчаных скульптур, но занял третье место.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Финляндия, песчаные скульптуры, награда, Свердловская область , Екатеринбург
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