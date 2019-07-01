Екатеринбург заранее готов праздновать победу заявки на Универсиаду

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, установка надувных батутов , монтаж сцены , уборка площадки и подготовка ролика про « Универсиаду». Екатеринбург представит заявку на право проведения мероприятия в Неаполе 2 июля. Для победы городу нужно 12 из 23 голосов. На организацию мероприятия потратят 902 тысячи рублей. В сумму входит перемещение артистовустановка надувных батутовмонтаж сценыуборка площадки и подготовка ролика проУниверсиаду». Екатеринбург представит заявку на право проведения мероприятия в Неаполе 2 июля. Для победы городу нужно 12 из 23 голосов.

В Екатеринбурге организуют праздникпосвященный Универсиаде — 2023. Провести его должны 6 июляпосле тогокак город презентует заявку на проведение соревнований в Неаполеа комиссия проголосует. Согласно документацииопубликованной на портале Госзакупокпраздник начнется на Плотинке в 12:00. Там установят сценуна которой выступятФеномен А», группыКаникулы»,Парни» и три диджея: Fantastic Fresh, Eugene Balul, Mike Petite.