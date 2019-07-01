Екатеринбург заранее готов праздновать победу заявки на Универсиаду
12:11, 01 Июль 2019
На Плотинке в честь решения, которое FISU еще не приняла, устроят концерт 6 июля.
В Екатеринбурге организуют праздник, посвященный Универсиаде — 2023. Провести его должны 6 июля, после того, как город презентует заявку на проведение соревнований в Неаполе, а комиссия проголосует. Согласно документации, опубликованной на портале Госзакупок, праздник начнется на Плотинке в 12:00. Там установят сцену, на которой выступят «Феномен А», группы «Каникулы», «Парни» и три диджея: Fantastic Fresh, Eugene Balul, Mike Petite.
На организацию мероприятия потратят 902 тысячи рублей. В сумму входит перемещение артистов, установка надувных батутов, монтаж сцены, уборка площадки и подготовка ролика про «Универсиаду». Екатеринбург представит заявку на право проведения мероприятия в Неаполе 2 июля. Для победы городу нужно 12 из 23 голосов.
Доверяй! Ради безопасности
В Екатеринурге разработали комикс с советами о том, как защитить детей от сексуального насилия.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Как защитить ребенка от насилия?
«Алиса в стране чудес»