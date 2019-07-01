Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Даже на югах дешевле: В Екатеринбурге загнули цены на кондиционеры

09:58, 01 Июль 2019
yvayaav.jpg
Фото: pixabay
Охладить помещение в столице Урала можно за 12 тысяч рублей.
В июне 2019 года резко вырос спрос на кондиционеры: по сравнению с прошлым годом продажи увеличились на 44%. В Екатеринбурге климатическая техника оказалась одной из самых дорогих — 12,3 тысячи рублей. Это на 25% выше средней цены по стране, выяснили аналитики Юлы. Екатеринбург находится на третьем месте после Иркутска и Абакана, где кондиционеры стоят 15,4 тысячи рублей.

Выгоднее всего покупать устройства в Самаре, Саратове и Волгограде. Там охладить жилье можно в среднем за семь тысяч рублей. В Сочи, например, кондиционер стоит десять тысяч, в Краснодаре — восемь. Если же вы хотите максимально сэкономить, то лучше купить кондиционер в августе — в этом месяце скидки делают 17% продавцов. Чаще всего покупают настенные модели кондиционеров, несмотря на то, что они стоят на 70% дороже мобильных.

Кондиционеры в Екатеринбурге наконец вернули свою актуальность — в городе потеплело. Прогноз погоды на неделю читайте здесь.
Доверяй! Ради безопасности
В Екатеринурге разработали комикс с советами о том, как защитить детей от сексуального насилия.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Даже на югах дешевле: В Екатеринбурге загнули цены на кондиционеры»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, кондиционер, жара, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Как защитить ребенка от насилия?
01 июля в 19:00
С Игорь Мороков
«Алиса в стране чудес»
02 июля в 19:30
С Оксана Собина