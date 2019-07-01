Даже на югах дешевле: В Екатеринбурге загнули цены на кондиционеры
09:58, 01 Июль 2019
Охладить помещение в столице Урала можно за 12 тысяч рублей.
В июне 2019 года резко вырос спрос на кондиционеры: по сравнению с прошлым годом продажи увеличились на 44%. В Екатеринбурге климатическая техника оказалась одной из самых дорогих — 12,3 тысячи рублей. Это на 25% выше средней цены по стране, выяснили аналитики Юлы. Екатеринбург находится на третьем месте после Иркутска и Абакана, где кондиционеры стоят 15,4 тысячи рублей.
Выгоднее всего покупать устройства в Самаре, Саратове и Волгограде. Там охладить жилье можно в среднем за семь тысяч рублей. В Сочи, например, кондиционер стоит десять тысяч, в Краснодаре — восемь. Если же вы хотите максимально сэкономить, то лучше купить кондиционер в августе — в этом месяце скидки делают 17% продавцов. Чаще всего покупают настенные модели кондиционеров, несмотря на то, что они стоят на 70% дороже мобильных.
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