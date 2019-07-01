Даже на югах дешевле: В Екатеринбурге загнули цены на кондиционеры

В июне 2019 года резко вырос спрос на кондиционеры: по сравнению с прошлым годом продажи увеличились на 44%. В Екатеринбурге климатическая техника оказалась одной из самых дорогих — 12,3 тысячи рублей. Это на 25% выше средней цены по стране , выяснили аналитики Юлы. Екатеринбург находится на третьем месте после Иркутска и Абакана , где кондиционеры стоят 15,4 тысячи рублей.





Выгоднее всего покупать устройства в Самаре , Саратове и Волгограде. Там охладить жилье можно в среднем за семь тысяч рублей. В Сочи , например , кондиционер стоит десять тысяч , в Краснодаре — восемь. Если же вы хотите максимально сэкономить , то лучше купить кондиционер в августе — в этом месяце скидки делают 17% продавцов. Чаще всего покупают настенные модели кондиционеров , несмотря на то , что они стоят на 70% дороже мобильных.



