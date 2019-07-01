Автомобилисты отметили открытие Макаровского моста гудением
14:29, 01 Июль 2019
Водителям пообещали, что перекрытий больше не будет.
В Екатеринбурге наконец открыли автомобильное движение по Макаровскому мосту. Водители встретили это событие радостным гудением. Для них открыто две полосы в сторону вокзала и одна полоса в сторону улицы Бориса Ельцина. На участке действует скоростное ограничение в 40 километров в час. Камеры и дорожные знаки установят в течение дня.
Радость автомобилистов была такой:
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Работы на Макаровском мосту продолжатся до конца ноября. Улицу Гражданскую откроют 14 июля, а в сентябре запустят трамваи. Правда только в одну сторону. Реверсивное движение организовать не получится из-за конструкции путей — они должны обеспечить бесшумное движение. Маршруты сейчас просчитывают в комитете по транспорту. Полноценное движение трамваем запустят только после окончания реконструкции моста. Когда начнут работы по второму этапу, пока неизвестно. Сейчас разрабатывают проектную документацию и ищут инвесторов. Сроки будут зависеть от бюджета на 2020 год. Новых перекрытий для автомобилистов на Макаровском мосту не планируют, сообщил вице-мэр Александр Ковальчик.
Реконструкцию Макаровского моста начали в 2017 году. За это время успели отпилить половину надводной магистрали, разрушить ее и отстроить новую. Параллельно выносили все инженерные коммуникации. Для этого пришлось опустить уровень воды в Исети. ЕТВ вел прямой эфир с открытия Макаровского моста. Посмотрите на реакцию автомобилистов.
Движение по мосту обещают открыть сегодня в 13.00.
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