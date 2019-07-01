Автомобилисты отметили открытие Макаровского моста гудением

В Екатеринбурге наконец открыли автомобильное движение по Макаровскому мосту. Водители встретили это событие радостным гудением. Для них открыто две полосы в сторону вокзала и одна полоса в сторону улицы Бориса Ельцина. На участке действует скоростное ограничение в 40 километров в час. Камеры и дорожные знаки установят в течение дня.