С начала сезона на Среднем Урале утонули 15 человек

За май–июнь 2019 года в Свердловской области на водоемах утонули 15 человек. Среди них — пять детей. Отмечается, что все находились без присмотра взрослых.

Как напомнили в региональном МЧС, в Свердловской области открыт только один пляж в Новоуральске, где можно купаться безопасно. На других реках озерах плавать и не рекомендуется. Сотрудники ведомства патрулируют прибрежные территории, чтобы предупреждать отдыхающих о возможной опасности.