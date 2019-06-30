Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

С начала сезона на Среднем Урале утонули 15 человек

14:49, 30 Июнь 2019
start.jpg
Фото: ЕТВ
Среди них оказались пять детей.

За май–июнь 2019 года в Свердловской области на водоемах утонули 15 человек. Среди них — пять детей. Отмечается, что все находились без присмотра взрослых.

Как напомнили в региональном МЧС, в Свердловской области открыт только один пляж в Новоуральске, где можно купаться безопасно. На других реках озерах плавать и не рекомендуется. Сотрудники ведомства патрулируют прибрежные территории, чтобы предупреждать отдыхающих о возможной опасности.

Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, Москве, Екатеринбурге.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «С начала сезона на Среднем Урале утонули 15 человек»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , водоемы, утонули, МЧС
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
«Алиса в стране чудес»
02 июля в 19:30
С Оксана Собина
Как защитить ребенка от насилия?
01 июля в 19:00
С Игорь Мороков
Под Первоуральском на старушках отработали эвакуацию детского лагеря
Общество
Под Первоуральском на старушках отработали эвакуацию детского лагеря
Спасатели проверили, насколько защищены от пожара будущие места массового отдыха маленьких уральцев.