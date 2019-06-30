С начала сезона на Среднем Урале утонули 15 человек
14:49, 30 Июнь 2019
Среди них оказались пять детей.
За май–июнь 2019 года в Свердловской области на водоемах утонули 15 человек. Среди них — пять детей. Отмечается, что все находились без присмотра взрослых.
Как напомнили в региональном МЧС, в Свердловской области открыт только один пляж в Новоуральске, где можно купаться безопасно. На других реках озерах плавать и не рекомендуется. Сотрудники ведомства патрулируют прибрежные территории, чтобы предупреждать отдыхающих о возможной опасности.
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