И снова смог: свердловские синоптики выпустили предупреждение
11:44, 30 Июнь 2019
Гидрометцентр рассказал о вредных примесях в воздухе. Так будет два дня.
Уральский гидрометцентр предупредил об установлении смога в свердловском небе. Вредные примеси начнут скапливаться уже 30 июня в 20:00.
Синоптики прогнозируют, что смог простоит ровно два дня. «Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — уточнили в Гидрометцентре.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в Екатеринбурге 30 июня днем ожидается 28 градусов выше нуля. 1 июля столбики термометра опустятся до 24 градусов; пройдет дождь. Эти дни ветер будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду.
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