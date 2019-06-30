И снова смог: свердловские синоптики выпустили предупреждение

Уральский гидрометцентр предупредил об установлении смога в свердловском небе. Вредные примеси начнут скапливаться уже 30 июня в 20:00.

Синоптики прогнозируют, что смог простоит ровно два дня. «Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — уточнили в Гидрометцентре.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в Екатеринбурге 30 июня днем ожидается 28 градусов выше нуля. 1 июля столбики термометра опустятся до 24 градусов; пройдет дождь. Эти дни ветер будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду.



