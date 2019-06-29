На Ural Music Night Хаски вырубили микрофон и эвакуировали со сцены

Организаторы прервали концерт Хаски во время Ural Music Night в Екатеринбурге. Площадка у башни « Исеть» оказалась слишком маленькой и там началась давка ( со сцены сообщали о 15 тысячах человек). Организаторы попросили исполнителя обратиться к толпе , но он отказался и продолжил концерт. Через несколько минут у Хаски отрубили микрофон и он покинул сцену , пожаловавшись на плохую организацию.



