На Ural Music Night Хаски вырубили микрофон и эвакуировали со сцены
00:22, 29 Июнь 2019
Площадку у башни «Исеть» закрыли из-за давки.
Организаторы прервали концерт Хаски во время Ural Music Night в Екатеринбурге. Площадка у башни «Исеть» оказалась слишком маленькой и там началась давка (со сцены сообщали о 15 тысячах человек). Организаторы попросили исполнителя обратиться к толпе, но он отказался и продолжил концерт. Через несколько минут у Хаски отрубили микрофон и он покинул сцену, пожаловавшись на плохую организацию.
Ведущие сообщили о том, что зртели перелезли через ограждения и начали давить первые ряды. Кого-то увезли на скорой. В толпе зажгли файер. После этого со сцены объявили, что площадка прекращает свою работу из соображений безопасности. «Хаски не будет. Его уже эвакуируют», — выразились ведущие. Они добавили, что концерт ЛСП, запланированный на этой площадке, тоже отменяется. Зрителям предложили подыскать другую сцену в центре города. Фестиваль Ural Music Night продолжится до рассвета.
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Фото: читатели ЕТВ
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