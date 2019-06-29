Евгений Горенбург подвел итоги пятого фестиваля Ural Music Night
Директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбур подвел итоги самой музыкальной ночи в уральской столице: «Мы опять сделали невероятное — подарили абсолютное счастье целому городу! Еще раз доказали, что Екатеринбург — это город музыки и музыкантов, самый лучший город на планете».
В цифрах Ural Music Night-2019 выглядит так:
300 000 зрителей,
75 площадок в центре Екатеринбурга,
2600 артистов,
60 жанров и направлений (и не только музыкальных),
26 стран — от Азербайджана до ЮАР, от США до Японии, от Израиля до Германии — делегировали своих исполнителей,
15 000 человек дождались финальной акции «Светает» и увидели первые лучи солнца вместе с Brainstorm и Камерным оркестром B-A-C-H.
Евгений Горенбург назвал самые популярные площадки и концерты пятого фестиваля. Ими стали:
- площадь 1905 года, где выступили четыре оркестра и главным хэдлайнером были «Виртуозы москвы»,
- сцена Baba-Yaga на Плотинке,
- балкон оперного театра, где звучали арии в исполнении артистов Ural Opera Ballet,
- стилобат Ельцин Центра с программой «Старый Новый Рок»,
- Drum Rocks» у ККТ «Космос»,
- посвящение The Prodigy от «Другого оркестра» в окнах гостиницы «Исеть».
Площадку «Башни Исеть», где должны были выступить рэперы Хаски и ЛСП, пришлось закрыть. На прошлом фестивале подобный форсмажор на хип-хоп сцене был урегулирован. Тогда Noize MC приостановил концерт, чтобы люди слезли с крыши. Каждый хедлайнер для такой толпы — безусловный авторитет. Если он попросит — люди его послушают. Мы обращались к Хаски с просьбой утихомирить толпу, однако он отказался. Кстати, это многое говорит о его отношении к поклонникам. Чтобы избежать действительно серьезных последствий, мы приняли такое решение.