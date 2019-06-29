Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Евгений Горенбург подвел итоги пятого фестиваля Ural Music Night

15:01, 29 Июнь 2019
dsc_1177.JPG
Фото: Дмитрий Шевалдин
Директор фестиваля прокомментировал и отмену концертов рэперов Хаски и ЛСП.

Директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбур подвел итоги самой музыкальной ночи в уральской столице: «Мы опять сделали невероятное — подарили абсолютное счастье целому городу! Еще раз доказали, что Екатеринбург — это город музыки и музыкантов, самый лучший город на планете».

В цифрах Ural Music Night-2019 выглядит так:

300 000 зрителей,

75 площадок в центре Екатеринбурга,

2600 артистов,

60 жанров и направлений (и не только музыкальных),

26 стран — от Азербайджана до ЮАР, от США до Японии, от Израиля до Германии — делегировали своих исполнителей,

15 000 человек дождались финальной акции «Светает» и увидели первые лучи солнца вместе с Brainstorm и Камерным оркестром B-A-C-H.

Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, барах Alibi, «Юность» и бесконечном хайпе.

Евгений Горенбург назвал самые популярные площадки и концерты пятого фестиваля. Ими стали:

  • площадь 1905 года, где выступили четыре оркестра и главным хэдлайнером были «Виртуозы москвы»,
  • сцена Baba-Yaga на Плотинке,
  • балкон оперного театра, где звучали арии в исполнении артистов Ural Opera Ballet,
  • стилобат Ельцин Центра с программой «Старый Новый Рок»,
  • Drum Rocks» у ККТ «Космос»,
  • посвящение The Prodigy от «Другого оркестра» в окнах гостиницы «Исеть».

Послесловие к Ural Music Night. Что говорят екатеринбуржцы
Самые яркие кадры и полярные мнения.
Евгений Горенбург
музыкант

Площадку «Башни Исеть», где должны были выступить рэперы Хаски и ЛСП, пришлось закрыть. На прошлом фестивале подобный форсмажор на хип-хоп сцене был урегулирован. Тогда Noize MC приостановил концерт, чтобы люди слезли с крыши. Каждый хедлайнер для такой толпы — безусловный авторитет. Если он попросит — люди его послушают. Мы обращались к Хаски с просьбой утихомирить толпу, однако он отказался. Кстати, это многое говорит о его отношении к поклонникам. Чтобы избежать действительно серьезных последствий, мы приняли такое решение.

Евгений Горенбург
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «Евгений Горенбург подвел итоги пятого фестиваля Ural Music Night»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Ночь музыки, Ural Music Night, Евгений Горенбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Диско, этно и классика: Горенбург раскрыл подробности Ural Music Night
Развлечения
Диско, этно и классика: Горенбург раскрыл подробности Ural Music Night
В этом году музыкальный фестиваль в Екатеринбурге задействует больше ста площадок.
«Алиса в стране чудес»
02 июля в 19:30
С Оксана Собина
Сумма мнений Σ
Что же случилось с дятловцами?
Что же случилось с дятловцами?
От Светланы Зенковой
Команда Горенбурга ищет деньги на бесплатную «Ночь музыки»
Общество
Команда Горенбурга ищет деньги на бесплатную «Ночь музыки»
Грандиозный фестиваль пройдет в Екатеринбурге в конце июня. На одну ночь свои двери для посетителей откроют десятки баров, музеев, театров. Зайти и послушать музыку можно будет бесплатно, но для этого нужно заплатить вперед.