Евгений Горенбург подвел итоги пятого фестиваля Ural Music Night

Директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбур подвел итоги самой музыкальной ночи в уральской столице: «Мы опять сделали невероятное — подарили абсолютное счастье целому городу! Еще раз доказали, что Екатеринбург — это город музыки и музыкантов, самый лучший город на планете».

В цифрах Ural Music Night-2019 выглядит так:

300 000 зрителей,

75 площадок в центре Екатеринбурга,

2600 артистов,

60 жанров и направлений (и не только музыкальных),

26 стран — от Азербайджана до ЮАР, от США до Японии, от Израиля до Германии — делегировали своих исполнителей,

15 000 человек дождались финальной акции «Светает» и увидели первые лучи солнца вместе с Brainstorm и Камерным оркестром B-A-C-H.