Завод УГМК сделал 100 подстаканников для футбольного ЦСКА
12:35, 28 Июнь 2019
За 2019 год кольчугинские мастера изготовили 78 тысяч таких изделий.
Кольчугинский завод «Электрокабель» изготовил подстаканники для ПФК ЦСКА. На никелированной продукции изображена эмблема футбольного клуба. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе УГМК, куда входит «Электрокабель».
Кольчугинские мастера уже выпускали подстаканники с индивидуальным дизайном для нескольких спортивных клубов: баскетбольного «Химки», футбольного «Динамо» и других. За 2019 году на предприятии выпустили 78 тысяч подстаканников.
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