Завод УГМК сделал 100 подстаканников для футбольного ЦСКА

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На никелированной продукции

изображена эмблема футбольного клуба. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе УГМК , куда входит « Электрокабель».

Кольчугинские мастера уже выпускали подстаканники с индивидуальным дизайном для нескольких спортивных клубов: баскетбольного «Химки», футбольного «Динамо» и других. За 2019 году на предприятии выпустили 78 тысяч подстаканников.