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Варламов раскритиковал мэрию Екатеринбурга из-за пешеходного перехода

08:58, 28 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Житель уральской столицы попросил нанести разметку рядом со школой, в которую ходит его ребенок. Но администрация заявила, что это создаст необоснованное чувство безопасности.

Блогер Илья Варламов раскритиковал администрацию Екатеринбурга из-за пешеходного перехода. Он узнал новость о том, что житель уральской столицы попросил мэрию сделать разметку около школы № 63, потому что боится за своего сына. Чиновники ответили мужчине, что «значительная часть пешеходов, выходя на обозначенный пешеходный переход, необоснованно считают себя в безопасности и неправильно оценивают дорожную обстановку». И отказали.

Варламова возмутила сложившаяся ситуация. Он заявил в своем блоге на LiveJournal, что «чиновники готовы рисковать детьми, лишь бы ничего не делать».

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Илья Варламов
блогер

Можно смириться с тем, что в 2019 году некоторые чиновники, гаишники и дорожники не знают, как делать безопасные переходы: зачем нужны островки безопасности, как делать подсветку, как настраивать светофоры и так далее. Грустно, но это наши реалии. Но совершенно дико, что порою ответственные люди не понимают, зачем нужно делать пешеходные переходы в принципе. Чиновники готовы рисковать детьми, лишь бы ничего не делать. И знаете, что? Им за это ничего не будет!

Илья Варламов

По словам блогера, администрация говорит так, потому что «за сбитых пешеходов на переходе могут лишить премии». И поэтому, по мнению чиновников, лучше убрать переход, а водителя сделать виновным в том, что он сбил человека. «Чиновникам намного проще искалечить несколько судеб и испортить жизнь двум семьям, чем лишиться премии», — заключил урбанист.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, блогер, Свердловская область , Администрация Екатеринбурга, школа, пешеходный переход, Екатеринбург, Илья Варламов
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