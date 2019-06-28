Варламов раскритиковал мэрию Екатеринбурга из-за пешеходного перехода

Блогер Илья Варламов раскритиковал администрацию Екатеринбурга из-за пешеходного перехода. Он узнал новость о том, что житель уральской столицы попросил мэрию сделать разметку около школы № 63, потому что боится за своего сына. Чиновники ответили мужчине, что «значительная часть пешеходов, выходя на обозначенный пешеходный переход, необоснованно считают себя в безопасности и неправильно оценивают дорожную обстановку». И отказали.

Варламова возмутила сложившаяся ситуация. Он заявил в своем блоге на LiveJournal, что «чиновники готовы рисковать детьми, лишь бы ничего не делать».