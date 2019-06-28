Варламов раскритиковал мэрию Екатеринбурга из-за пешеходного перехода
Блогер Илья Варламов раскритиковал администрацию Екатеринбурга из-за пешеходного перехода. Он узнал новость о том, что житель уральской столицы попросил мэрию сделать разметку около школы № 63, потому что боится за своего сына. Чиновники ответили мужчине, что «значительная часть пешеходов, выходя на обозначенный пешеходный переход, необоснованно считают себя в безопасности и неправильно оценивают дорожную обстановку». И отказали.
Варламова возмутила сложившаяся ситуация. Он заявил в своем блоге на LiveJournal, что «чиновники готовы рисковать детьми, лишь бы ничего не делать».
Можно смириться с тем, что в 2019 году некоторые чиновники, гаишники и дорожники не знают, как делать безопасные переходы: зачем нужны островки безопасности, как делать подсветку, как настраивать светофоры и так далее. Грустно, но это наши реалии. Но совершенно дико, что порою ответственные люди не понимают, зачем нужно делать пешеходные переходы в принципе. Чиновники готовы рисковать детьми, лишь бы ничего не делать. И знаете, что? Им за это ничего не будет!
По словам блогера, администрация говорит так, потому что «за сбитых пешеходов на переходе могут лишить премии». И поэтому, по мнению чиновников, лучше убрать переход, а водителя сделать виновным в том, что он сбил человека. «Чиновникам намного проще искалечить несколько судеб и испортить жизнь двум семьям, чем лишиться премии», — заключил урбанист.