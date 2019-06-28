В Свердловской области появились мошенники, копирующие телефоны банков

В Уральском управлении Банка России предупредили о мошенниках , которые придумали новый способ обмана клиентов кредитных организаций. Они начали использовать подмену телефонных номеров: то есть цифры совпадают с настоящим номером банка и его название высвечивается на экране телефона. На другом конце провода клиента убеждают , что с его деньгами что-то случилось и просят прям сейчас передать оператору данные платежной карты , коды и пароли.



