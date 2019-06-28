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В Свердловской области появились мошенники, копирующие телефоны банков

11:54, 28 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Клиентов убеждают, что с деньгами что-то случилось и начинают выпытывать платежные реквизиты. 
В Уральском управлении Банка России предупредили о мошенниках, которые придумали новый способ обмана клиентов кредитных организаций. Они начали использовать подмену телефонных номеров: то есть цифры совпадают с настоящим номером банка и его название высвечивается на экране телефона. На другом конце провода клиента убеждают, что с его деньгами что-то случилось и просят прям сейчас передать оператору данные платежной карты, коды и пароли.

В департаменте информационной безопасности сообщили, что настоящие сотрудники банка никогда не будут давить на клиентов. Никакие данные им передавать не нужно ни в каком случае. Если возникли подозрения, что с деньгами правда что-то не так, то нужно позвонить по телефону платежного центра, который указан на обратной стороне банковской карты. Цифры важно набирать вручную, а не перезванивать по номеру, который вам звонил.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Банк России, Банки, деньги, мошенники, Екатеринбург
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