В Екатеринбурге за миллионный долг арестовали офис в ТЦ «Восточный»

Судебные приставы арестовали офис в торговом центре « Восточный». Владелец помещения в 280 квадратных метров задолжал по налогу на имуществу 1,2 миллиона рублей. Екатеринбуржец не платил два года , рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



