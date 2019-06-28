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В Екатеринбурге за миллионный долг арестовали офис в ТЦ «Восточный»

09:38, 28 Июнь 2019
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Собственник не платил налоги два года.
Судебные приставы арестовали офис в торговом центре «Восточный». Владелец помещения в 280 квадратных метров задолжал по налогу на имуществу 1,2 миллиона рублей. Екатеринбуржец не платил два года, рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Чтобы собственник погасил задолженность, приставам и налоговым инспекторам пришлось арестовать офис. Недвижимое имущество они оставили на ответственное хранение должнику.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, УФССП, приставы
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