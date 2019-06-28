В Екатеринбурге уничтожили две тонны мяса, овощей и фруктов
16:36, 28 Июнь 2019
Продукцию привезли в город незаконно.
Россельхознадзор нашел на торговых базах Екатеринбурга санкционные мясо, овощи и фрукты. На складах сотрудники ведомства обнаружили 740 килограммов яблок, 340 килограммов абрикосов, 230 килограммов орехов, 120 килограммов кабачков и 80 килограммов персиков. Продукты были без маркировки. Деклараций и документов, подтверждающих фотосанитарную безопасность, хозяева баз не предоставили, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.
Кроме того, проверяющие выяснили, на каких торговых точках незаконно хранили и продавали мясо. Товар весом 737 килограммов лежал без клейм, результатов ветеринарной экспертизы на него не было. Также мясо выглядело испорченным и неприятно пахло. Продукцию забрали и уничтожили.
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