Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Екатеринбурге уничтожили две тонны мяса, овощей и фруктов

16:36, 28 Июнь 2019
meat-hammer-2238538_960_720.jpg
Фото: pixabay
Продукцию привезли в город незаконно.

Россельхознадзор нашел на торговых базах Екатеринбурга санкционные мясо, овощи и фрукты. На складах сотрудники ведомства обнаружили 740 килограммов яблок, 340 килограммов абрикосов, 230 килограммов орехов, 120 килограммов кабачков и 80 килограммов персиков. Продукты были без маркировки. Деклараций и документов, подтверждающих фотосанитарную безопасность, хозяева баз не предоставили, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.

Кроме того, проверяющие выяснили, на каких торговых точках незаконно хранили и продавали мясо. Товар весом 737 килограммов лежал без клейм, результатов ветеринарной экспертизы на него не было. Также мясо выглядело испорченным и неприятно пахло. Продукцию забрали и уничтожили.

Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, Москве, Екатеринбурге, барах Alibi и «Юность».
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге уничтожили две тонны мяса, овощей и фруктов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, санкционные продукты, овощи, фрукты, мясо, товары, продукты, Россельхознадзор, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Что же случилось с дятловцами?
28 июня в 19:00
С Юрий Кунцевич
«Алиса в стране чудес»
02 июля в 19:30
С Оксана Собина