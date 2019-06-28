Дочку УГМК оштрафовали на 300 тысяч за сброс воды в Шемурский карьер

Организацию «Шемур», которая входит в структуру УГМК, оштрафовали на 300 тысяч рублей за сброс воды в северную часть Шемурского карьера. По проекту такие работы не предусмотрели. Компания должна была организовать внутренний склад для серноколчеданной руды после отработки месторождения. Борта и дно карьера обязались экранировать, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. И все.

Росприроднадзор выписал постановление, по которому «Шемур» оштрафовали на 300 тысяч рублей, гендиректора — на 20 тысяч. Суд согласился с постановлением. Организация пыталась обжаловать решение, но его оставили без изменений.