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Дочку УГМК оштрафовали на 300 тысяч за сброс воды в Шемурский карьер

11:49, 28 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Работы не согласовали в документах.

Организацию «Шемур», которая входит в структуру УГМК, оштрафовали на 300 тысяч рублей за сброс воды в северную часть Шемурского карьера. По проекту такие работы не предусмотрели. Компания должна была организовать внутренний склад для серноколчеданной руды после отработки месторождения. Борта и дно карьера обязались экранировать, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. И все.

Росприроднадзор выписал постановление, по которому «Шемур» оштрафовали на 300 тысяч рублей, гендиректора — на 20 тысяч. Суд согласился с постановлением. Организация пыталась обжаловать решение, но его оставили без изменений.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , УГМК, штраф, деньги, Областной суд
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