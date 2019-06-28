Дочку УГМК оштрафовали на 300 тысяч за сброс воды в Шемурский карьер
11:49, 28 Июнь 2019
Работы не согласовали в документах.
Организацию «Шемур», которая входит в структуру УГМК, оштрафовали на 300 тысяч рублей за сброс воды в северную часть Шемурского карьера. По проекту такие работы не предусмотрели. Компания должна была организовать внутренний склад для серноколчеданной руды после отработки месторождения. Борта и дно карьера обязались экранировать, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. И все.
Росприроднадзор выписал постановление, по которому «Шемур» оштрафовали на 300 тысяч рублей, гендиректора — на 20 тысяч. Суд согласился с постановлением. Организация пыталась обжаловать решение, но его оставили без изменений.
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