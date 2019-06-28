Свердловских чиновников обвинили в халатности из-за разрушенного моста

Свердловский следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за разрушенного моста в селе Филькино. Переправу смыло весной 2018 года, поэтому жители были отрезаны от всей социальной инфраструктуры. Свердловские чиновники эту историю проигнорировали. По версии следствия, из-за этого не была обеспечена безопасность жителей Филькино и нарушены их права на пользование медицинскими и транспортными услугами. Сейчас ищут ответственных за содержание моста.

Следственный комитет также начал проверку из-за другого моста через реку Каква. У переправы в Серове прогнил настил, поэтому жители собрали 150 тысяч рублей и закупили новые доски. Руководство города заподозрили в халатности. Мэр Серова Василий Сизиков объяснил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, что обследование моста запланировано на третий квартал 2019 года. А жители просто внесли свой вклад.



