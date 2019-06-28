Сергей Капков изменит Первоуральск по заказу ЧТПЗ

Центр аналитики Сергея Капкова разработает комплексную программу развития Первоуральска по заказу ЧТПЗ. Соответствующее соглашение с ним сегодня подписали губернатор Евгений Куйвашев, акционер Андрей Комаров, глава города Игорь Кабец. ЧТПЗ инвестирует в проект 70 миллионов рублей, а Первоуральск получит стратегию пространственного развития со всеми разработками, сообщили в департаменте информполитики региона.

Пилотными проектами благоустройства станут центральная площадь города, проспект Ильича, парк новой культуры, Дворец водных видов спорта, набережная Нижнего пруда, Дворец культуры ПНТЗ. На презентацию проекта пригласили руководителей свердловских муниципалитетов. Под руководством Сергея Капкова в Москве перезапустили Парк Горького, также он возглавлял столичный департамент культуры и был вице-президентом российского футбольного союза.