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Сергей Капков изменит Первоуральск по заказу ЧТПЗ

14:38, 28 Июнь 2019
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Фото: wikimedia
В свердловском городе благоустроят парки и набережные.

Центр аналитики Сергея Капкова разработает комплексную программу развития Первоуральска по заказу ЧТПЗ. Соответствующее соглашение с ним сегодня подписали губернатор Евгений Куйвашев, акционер Андрей Комаров, глава города Игорь Кабец. ЧТПЗ инвестирует в проект 70 миллионов рублей, а Первоуральск получит стратегию пространственного развития со всеми разработками, сообщили в департаменте информполитики региона.

Пилотными проектами благоустройства станут центральная площадь города, проспект Ильича, парк новой культуры, Дворец водных видов спорта, набережная Нижнего пруда, Дворец культуры ПНТЗ. На презентацию проекта пригласили руководителей свердловских муниципалитетов. Под руководством Сергея Капкова в Москве перезапустили Парк Горького, также он возглавлял столичный департамент культуры и был вице-президентом российского футбольного союза.

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Это знаменитый Сергей Александрович Капков. Многие знают его как человека, который помог Москве преобразиться. Он был руководителем департамента культуры Москвы, занимался реконструкцией парка Горького, преобразованием всей культурной сферы столицы. Можно сказать, что он произвел настоящую революцию в этой отрасли. ⠀ Затем Сергей Александрович занимался вопросами урбанистики, развития городов. Я очень рад сообщить, что теперь он возьмется за проекты на Урале. Сегодня мы подписали соглашение, по которому Сергей Капков будет работать над программой развития Первоуральска. Этот город, находящийся недалеко от Екатеринбурга, в ближайшие годы должен превратиться в современное, экологичное, комфортное для жизни место.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, парк Горького, парк, благоустройство, Свердловская область , Екатеринбург
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