Кольцовские таможенники лишили пассажирку из Стамбула 10 литров вина
11:15, 28 Июнь 2019
Женщина убеждала проверяющих, что везет 13 бутылок алкоголя в подарок родственникам, но ей не поверили.
Кольцовские таможенники задержали пассажирку рейса «Стамбул-Екатеринбург», которая пыталась пронести через «зеленый коридор» десять литров вина. Женщина решила, что ее пропустят с 13 бутылками алкоголя, но проверяющие подумали иначе.
Путешественница рассказала, что везет вино родственникам в Челябинск, но таможенники не поверили ей. По правилам пассажиру разрешают провозить пять литров алкоголя: три без пошлины, за остальные два литра придется заплатить по девять евро за каждый.
Нарушительнице вернули четыре бутылки, а девять изъяли, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления. Один штраф в 1000 рублей женщине уже назначили, еще один определит суд.
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