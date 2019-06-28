Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Кольцовские таможенники лишили пассажирку из Стамбула 10 литров вина

11:15, 28 Июнь 2019
image.jpg
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Женщина убеждала проверяющих, что везет 13 бутылок алкоголя в подарок родственникам, но ей не поверили.

Кольцовские таможенники задержали пассажирку рейса «Стамбул-Екатеринбург», которая пыталась пронести через «зеленый коридор» десять литров вина. Женщина решила, что ее пропустят с 13 бутылками алкоголя, но проверяющие подумали иначе.

Путешественница рассказала, что везет вино родственникам в Челябинск, но таможенники не поверили ей. По правилам пассажиру разрешают провозить пять литров алкоголя: три без пошлины, за остальные два литра придется заплатить по девять евро за каждый.

Нарушительнице вернули четыре бутылки, а девять изъяли, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления. Один штраф в 1000 рублей женщине уже назначили, еще один определит суд.

Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, Москве, Екатеринбурге и новых проектах.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Кольцовские таможенники лишили пассажирку из Стамбула 10 литров вина»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Кольцовская таможня, алкоголь, вино, пассажиры
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Что же случилось с дятловцами?
28 июня в 19:00
С Юрий Кунцевич
Как защитить ребенка от насилия?
28 июня в 16:00
С Игорь Мороков
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.