Кольцовские таможенники лишили пассажирку из Стамбула 10 литров вина

Кольцовские таможенники задержали пассажирку рейса «Стамбул-Екатеринбург», которая пыталась пронести через «зеленый коридор» десять литров вина. Женщина решила, что ее пропустят с 13 бутылками алкоголя, но проверяющие подумали иначе.

Путешественница рассказала, что везет вино родственникам в Челябинск, но таможенники не поверили ей. По правилам пассажиру разрешают провозить пять литров алкоголя: три без пошлины, за остальные два литра придется заплатить по девять евро за каждый.

Нарушительнице вернули четыре бутылки, а девять изъяли, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления. Один штраф в 1000 рублей женщине уже назначили, еще один определит суд.