Группа «Ромарио» открыла Ural Music Night в Екатеринбурге

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На финальной пресс-конференции главный организатор UMN Евгений Горенбург рассказал , что в этом году трансляции фестиваля посмотрят минимум три миллиона человек — в этом им помогут телеком-партнеры.



Главный екатеринбургский музыкальный фестиваль UralAirlines music night начался днем — в аэропорту Кольцово. В зоне прилета терминала А поставили небольшую сценугде выступили музыкантыприглашая пассажиров прийти на фестиваль. Хедлайнером фестиваля стала группаРомарио», которая в сотрудничестве сАэропортами регионов» прокатилась по городам РоссииСамараНижний НовгородРостов-на-Дон), также презентуяНочь музыки».