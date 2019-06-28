Группа «Ромарио» открыла Ural Music Night в Екатеринбурге
14:42, 28 Июнь 2019
Музыканты выступили в Кольцово, приглашая прибывающих на фестиваль.
Главный екатеринбургский музыкальный фестиваль UralAirlines music night начался днем — в аэропорту Кольцово. В зоне прилета терминала А поставили небольшую сцену, где выступили музыканты, приглашая пассажиров прийти на фестиваль. Хедлайнером фестиваля стала группа «Ромарио», которая в сотрудничестве с «Аэропортами регионов» прокатилась по городам России (Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дон), также презентуя «Ночь музыки».
На финальной пресс-конференции главный организатор UMN Евгений Горенбург рассказал, что в этом году трансляции фестиваля посмотрят минимум три миллиона человек — в этом им помогут телеком-партнеры.
Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, Москве, Екатеринбурге, барах Alibi и «Юность».
Евгений Горенбург
музыкант
Что ж, могу сказать — фестиваль точно состоится.
Фестиваль Ural music night проходит уже в пятый раз. В 2015 году организаторы поставили себе амбициозную цель — сделать Екатеринбург музыкальной столицей мира. Сегодня, 28 июня, для жителей и гостей города бесплатно выступят популярные музыканты ЛСП, Little big, Хаски, Maruv, Shortparis, Эпидемия, Триагрутика. Организаторы рассчитывают на 220 тысяч посетителей.
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