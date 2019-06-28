Евгений Кексин объявил о продаже бара «Юность»
12:36, 28 Июнь 2019
Ресторатор сообщил, что заведению нужны молодые бизнесмены.
Ресторатор Евгений Кексин, совладелец бара «Юность» объявил о продаже заведения. Предприниматель объяснил, что клубу нужны молодые и заинтересованные в развитии заведения бизнесмены. В Telegram-канале «Записки горе-ресторатора» Кексин написал:
Кекс в большом городе
Евгений Кексин — о независимости, игре на грани, Москве, Екатеринбурге, барах Alibi и «Юность».
Партнеры уже перегорели. Поэтому хотим отдать проект в хорошие руки. Перспективы и будущее у него есть. Лично я в проекте готов остаться, если нужно. <…> Если покупателей не найдется, то в сентябре клуб закроется.
ЕТВ поинтересовался у ресторатора, в какую стоимость он оценил бизнес. «Это в любом случае секрет. Во-вторых, тут от покупателя нужно идти, потому что бизнес можно по-разному оценивать. Будем смотреть и торговаться», — ушел от ответа Кексин.
Мы поговорили с екатеринбургским ресторатором о его заведениях, новых проектах, о балансировании на грани и независимости.
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