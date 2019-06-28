Евгений Кексин объявил о продаже бара «Юность»

ЕТВ поинтересовался у ресторатора, в какую стоимость он оценил бизнес. «Это в любом случае секрет. Во-вторых, тут от покупателя нужно идти, потому что бизнес можно по-разному оценивать. Будем смотреть и торговаться», — ушел от ответа Кексин.

Мы поговорили с екатеринбургским ресторатором о его заведениях, новых проектах, о балансировании на грани и независимости.