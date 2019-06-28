Екатеринбуржец отделался штрафом за липовую прописку первоклассника

Екатеринбуржца оштрафовали за липовую справку о прописке первоклассника, которую он принес в школу № 69. Чтобы получить место для ребенка в нужном учебном заведении, родитель нарушил закон в надежде, что обман не распознают.

На него завели дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Екатеринбуржцу грозил штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы. Но родитель признал свою вину, и уголовное производство прекратили. В пресс-службе свердловской прокуратуры объяснили, что нарушителя все равно оштрафовали, но на маленькую сумму (точную цифру не назвали). Сейчас расследуются уголовные дела по трем другим аналогичным преступлениям: поддельные справки оказались в школах № 11, 23 и 25. О них мы рассказывали ранее.

В 2019 году в Екатеринбурге случился аврал с приемом в первые классы. Желающих записаться оказалось гораздо больше, чем мест в школах, поэтому администрация начала думать, что делать со всеми детьми. Родителям предложили возить первоклашек в другие районы на специальных автобусах или ввести в школах две-три смены.