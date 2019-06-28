Эльмаш на месяц оставили без Красных Командиров
12:21, 28 Июнь 2019
На улице восстанавливают дороги, раскопанные после ремонта сетей.
В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Красных Командирова от Стачек до Старых Большевиков. Компания «Строй-Проект» будет восстанавливать благоустройство после ремонтатеплосети, сообщили в пресс-службе мэрии. Работы начнутся с 1 июля и продлятся до 1 августа 2019 года. ЕТВ отметил участок на карте.
Напоминаем, что до 1 июля перекрыт участок Красных Командиров от Шефской до Таганской. Рабочие также восстанавливают дорожное покрытие после ремонта сетей.
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