В Екатеринбурге до середины августа закрыли движение по Бажова
14:02, 27 Июнь 2019
Энергетики меняют трубы.
В Екатеринбурге закрыли автомобильное движение по улице Бажова на участке от Шевченко до Шарташской. Энергетики «Т Плюс» начали там ремонт теплосетей, сообщили в пресс-службе мэрии. Работы продлятся до 10 августа. ЕТВ отметил участок на карте, выбирайте пути объезда:
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В Екатеринбурге также действуют перекрытия, связанные с ремонтом Макаровского моста. До 1 июля для автомобилистов закрыт сам мост и движение по перекрестку Челюскинцев и Бориса Ельцина. Движение по улице Гражданской планируют открыть только 14 июля. Информацию для автомобилистов и свежий фоторепортаж с масштабной стройки смотрите здесь.
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