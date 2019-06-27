В Екатеринбурге до середины августа закрыли движение по Бажова

В Екатеринбурге также действуют перекрытия, связанные с ремонтом Макаровского моста. До 1 июля для автомобилистов закрыт сам мост и движение по перекрестку Челюскинцев и Бориса Ельцина. Движение по улице Гражданской планируют открыть только 14 июля. Информацию для автомобилистов и свежий фоторепортаж с масштабной стройки смотрите здесь.