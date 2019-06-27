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В Екатеринбурге до середины августа закрыли движение по Бажова

14:02, 27 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Энергетики меняют трубы. 

В Екатеринбурге закрыли автомобильное движение по улице Бажова на участке от Шевченко до Шарташской. Энергетики «Т Плюс» начали там ремонт теплосетей, сообщили в пресс-службе мэрии. Работы продлятся до 10 августа. ЕТВ отметил участок на карте, выбирайте пути объезда:

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В Екатеринбурге также действуют перекрытия, связанные с ремонтом Макаровского моста. До 1 июля для автомобилистов закрыт сам мост и движение по перекрестку Челюскинцев и Бориса Ельцина. Движение по улице Гражданской планируют открыть только 14 июля. Информацию для автомобилистов и свежий фоторепортаж с масштабной стройки смотрите здесь.

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Ремонт, перекрытия, Екатеринбург
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