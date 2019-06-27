В Екатеринбурге сожгли наркотики, проходившие по 16 уголовным делам
16:37, 27 Июнь 2019
Все фигуранты уже сели.
Транспортные полицейские Екатеринбурга уничтожили на вокзале наркотики, проходившие как вещественные доказательства по 16 уголовным делам. За процедурой наблюдала комиссия органов охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО. Гашиш, марихуану, «синтетику» и шприцы сверили с актом об уничтожении, запечатали в коробки и отправили в печь.
Все фигуранты уголовных дел уже отбывают приговор. Один из них, 27-летний житель Екатеринбурга, которого задержали на даче в Октябрьском районе. Он закопал наркотики на своем участке и делал закладки. За это ему назначили наказание в 13 лет лишения свободы.
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