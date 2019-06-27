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В Екатеринбурге сожгли наркотики, проходившие по 16 уголовным делам 

16:37, 27 Июнь 2019
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Фото: УМВД по УрФО
Все фигуранты уже сели. 
Транспортные полицейские Екатеринбурга уничтожили на вокзале наркотики, проходившие как вещественные доказательства по 16 уголовным делам. За процедурой наблюдала комиссия органов охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО. Гашиш, марихуану, «синтетику» и шприцы сверили с актом об уничтожении, запечатали в коробки и отправили в печь.

Все фигуранты уголовных дел уже отбывают приговор. Один из них, 27-летний житель Екатеринбурга, которого задержали на даче в Октябрьском районе. Он закопал наркотики на своем участке и делал закладки. За это ему назначили наказание в 13 лет лишения свободы.
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История екатеринбурженки о том, как принять неутешительный диагноз.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, МВД, наркотики, Свердловская область , Екатеринбург
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