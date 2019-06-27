В Екатеринбурге сожгли наркотики, проходившие по 16 уголовным делам 

Транспортные полицейские Екатеринбурга уничтожили на вокзале наркотики , проходившие как вещественные доказательства по 16 уголовным делам. За процедурой наблюдала комиссия органов охраны окружающей среды , сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО. Гашиш , марихуану, « синтетику» и шприцы сверили с актом об уничтожении , запечатали в коробки и отправили в печь.



