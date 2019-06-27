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В Екатеринбурге начальники предприятия лишились станка из-за таможни

12:30, 27 Июнь 2019
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Мужчины везли оборудование в 38 килограммов, предварительно не задекларировав его.

Кольцовские таможенники забрали у пассажиров рейса «Екатеринбург-Ташкент» 38 килограммов оборудования. Мужчины пытались пронести через «зеленый коридор» компенсатор для выхлопной трубы и сверлильный станок, но их остановили, рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Пассажиры представились начальниками одного из уральских предприятий и объяснили, что летят в Ташкент, чтобы отремонтировать оборудование. О том, что технику нужно декларировать, они не знали. Таможенники сообщили, что по весу и назначению багаж не попадает под личное пользование, поэтому везти просто так его нельзя.

Станок и компенсатор изъяли и отправили на экспертизу. Нарушителей ждет штраф до двукратной стоимости оборудования. Когда они погасят его, технику вернут.

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История екатеринбурженки о том, как принять неутешительный диагноз, исправить врачебные ошибки.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, предприятие, Свердловская область , станок, оборудование, Кольцовская таможня, таможня, Екатеринбург
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