В Екатеринбурге начальники предприятия лишились станка из-за таможни

Кольцовские таможенники забрали у пассажиров рейса «Екатеринбург-Ташкент» 38 килограммов оборудования. Мужчины пытались пронести через «зеленый коридор» компенсатор для выхлопной трубы и сверлильный станок, но их остановили, рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Пассажиры представились начальниками одного из уральских предприятий и объяснили, что летят в Ташкент, чтобы отремонтировать оборудование. О том, что технику нужно декларировать, они не знали. Таможенники сообщили, что по весу и назначению багаж не попадает под личное пользование, поэтому везти просто так его нельзя.

Станок и компенсатор изъяли и отправили на экспертизу. Нарушителей ждет штраф до двукратной стоимости оборудования. Когда они погасят его, технику вернут.