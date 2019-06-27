В Екатеринбурге цена на аренду гаражей упала на 18% за год
12:03, 27 Июнь 2019
Предложение от владельцев помещений увеличилось на 20%.
Эксперты Avito посчитали, как изменилась цена на аренду гаражей в Екатеринбурге. Аналитики выяснили, что стоимость аренды упала на 18,4% за год, что позволило Екатеринбургу занять 12 место в рейтинге. Цена составила 9,1 тысячи рублей. Предложение увеличилось на 20,3%. Самой дешевой аренда гаража оказалась в Тольятти. В этом городе она стоит 4,1 тысячи рублей.
Кроме того, аналитики составили топ российских городов по доступности покупки. В нем уральская столица заняла 19 место. Гаражи в Екатеринбурге за год подорожали на 2%. Их средняя цена теперь — 442,7 тысячи рублей. Самый дешевый гараж можно купить в Ижевске. Здесь он обойдется водителям в 131,9 тысячи рублей.
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