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В Екатеринбурге цена на аренду гаражей упала на 18% за год

12:03, 27 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Предложение от владельцев помещений увеличилось на 20%.

Эксперты Avito посчитали, как изменилась цена на аренду гаражей в Екатеринбурге. Аналитики выяснили, что стоимость аренды упала на 18,4% за год, что позволило Екатеринбургу занять 12 место в рейтинге. Цена составила 9,1 тысячи рублей. Предложение увеличилось на 20,3%. Самой дешевой аренда гаража оказалась в Тольятти. В этом городе она стоит 4,1 тысячи рублей.

Кроме того, аналитики составили топ российских городов по доступности покупки. В нем уральская столица заняла 19 место. Гаражи в Екатеринбурге за год подорожали на 2%. Их средняя цена теперь — 442,7 тысячи рублей. Самый дешевый гараж можно купить в Ижевске. Здесь он обойдется водителям в 131,9 тысячи рублей.

Папина почка
История екатеринбурженки о том, как принять неутешительный диагноз, исправить врачебные ошибки.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, цена, авито, аренда, гараж, Свердловская область , Екатеринбург
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