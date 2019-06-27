УрФУ вошел в сотню лучших вузов России по версии Forbes

Уральский федеральный университет вошел в топ-100 лучших вузов России по версии Forbes. УрФУ занял 54 строчку с баллом в 40,03. На сайте издания сообщается, что аналитики взяли 1000 российских вузов. При составлении рейтинга они учитывали качество образования, количество трудоустроенных выпускников, их востребованность в регионах, число предпринимателей среди окончивших учебные заведения. Также Forbes ориентировался на «элитность» вузов. В топ-100 не попали университеты силовых ведомств, потому что они не отчитываются перед Министерством образования России.

Первые места заняли столичные учебные заведения: Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла), Московский государственный институт международных отношений МИД России (52,24 балла) и Московский физико-технический институт (52,01 балла).

Недавно мы рассказывали, что УрФУ за год поднялся на 48 мест в рейтинге QS World University Ranking 2020. Сейчас в топе-400 лучших вузов мира он располагается на 364 месте.