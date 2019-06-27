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Ural Music Night остановит продажу алкоголя в Екатеринбурге

18:03, 27 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Купить напитки в районе музыкальных площадок будет невозможно с 16:00.

Во время Ural Music Night в центре Екатеринбурга ограничат розничную продажу алкоголя. Купить горячительные напитки в районе крупных музыкальных площадок будет невозможно с 16:00 до 23:00, сообщили в пресс-службе мэрии. Зато для гостей фестиваля установят 20 мобильных туалетов и 20 мусорных контейнеров на Октябрьской площади и перед зданием ККТ «Космос».

Ural Music Night пройдет 28 июня. На 75 площадках. Екатеринбуржцы услышат 7,5 тысячи музыкантов, которые представят 60 направлений из 20 стран. Организаторы рассчитывают на 300 тысяч участников, поэтому в городе ожидаются перекрытия: по улице Чернышевского от дома № 3 до пересечения с Малышева, по проезду от перекрестка Горького — Дзержинского до Николая Никонова. Кроме того, на проспекте Ленина со стороны Ural Opera Ballet(от Тургенева до Мамина Сибиряка) движение ограничат на 45 минут с 23:00 до 23:45. Если на каких-то площадках будет много гостей, организаторы фестиваля будут звонить в ГИБДД, и через десять минут дорогу рядом перекроют.

Гид по площадкам от ЕТВ читайте завтра в 8:00.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Ural Music Night, Ночь музыки, алкоголь, Екатеринбург
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