Свердловское МВД ищет родственников танкиста, чтобы вручить награду

Свердловские полицейские ищут родственников танкиста из Ленинграда Анатолия Михайлова, который погиб в бою осенью 1941 года в деревне Рычково Истринского района Московской области. Сотрудники МВД хотят вручить родным героя медаль «За отвагу». Об этом ЕТВ рассказал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

По словам Горелых, речь идет об Ильиче Анатолии Михайлове, который родился 1 июля 1913 года. До войны он был слесарем-монтажником на «Металлстрое» в Ленинграде. В 1941 году рабочих артели перевели в Свердловскую область. Вместе с женой Александрой 1912 года рождения и двухлетней дочерью Надеждой он проживал на Ленина, 7 в деревне Волково.