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Свердловское МВД ищет родственников танкиста, чтобы вручить награду

12:59, 27 Июнь 2019
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Фото из открытых источников предоставлено Валерием Горелых
Анатолий Михайлов погиб в деревне Рычково в 1941 году. Полицейские хотят отдать медаль «За отвагу» его родным.

Свердловские полицейские ищут родственников танкиста из Ленинграда Анатолия Михайлова, который погиб в бою осенью 1941 года в деревне Рычково Истринского района Московской области. Сотрудники МВД хотят вручить родным героя медаль «За отвагу». Об этом ЕТВ рассказал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

По словам Горелых, речь идет об Ильиче Анатолии Михайлове, который родился 1 июля 1913 года. До войны он был слесарем-монтажником на «Металлстрое» в Ленинграде. В 1941 году рабочих артели перевели в Свердловскую область. Вместе с женой Александрой 1912 года рождения и двухлетней дочерью Надеждой он проживал на Ленина, 7 в деревне Волково.

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пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

Сражаться с немецкими оккупантами ему предстояло на боевой машине КВ-1. По предварительным данным, 28 ноября того же года его танк, уничтоживший несколько единиц боевой техники противника, был подбит. В 2005 году в деревне Рычково установлен памятник в честь погибших танкистов.

Валерий Горелых

Если вы знаете что-нибудь о родственниках танкиста, звоните в свердловское МВД по номеру: 8-950-191-12-56.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, МВД, розыск, награда, День Победы, 9 мая, война, ВОВ, Екатеринбург, Валерий Горелых
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