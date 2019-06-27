Свердловское МВД ищет родственников танкиста, чтобы вручить награду
Свердловские полицейские ищут родственников танкиста из Ленинграда Анатолия Михайлова, который погиб в бою осенью 1941 года в деревне Рычково Истринского района Московской области. Сотрудники МВД хотят вручить родным героя медаль «За отвагу». Об этом ЕТВ рассказал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.
По словам Горелых, речь идет об Ильиче Анатолии Михайлове, который родился 1 июля 1913 года. До войны он был слесарем-монтажником на «Металлстрое» в Ленинграде. В 1941 году рабочих артели перевели в Свердловскую область. Вместе с женой Александрой 1912 года рождения и двухлетней дочерью Надеждой он проживал на Ленина, 7 в деревне Волково.
Сражаться с немецкими оккупантами ему предстояло на боевой машине КВ-1. По предварительным данным, 28 ноября того же года его танк, уничтоживший несколько единиц боевой техники противника, был подбит. В 2005 году в деревне Рычково установлен памятник в честь погибших танкистов.
Если вы знаете что-нибудь о родственниках танкиста, звоните в свердловское МВД по номеру: 8-950-191-12-56.