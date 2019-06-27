Почтовые курьеры Екатеринбурга стали принимать оплату картой

Курьеры Почты России в Екатеринбурге, Асбесте, Нижнем Тагиле и Серове стали принимать оплату банковской картой. Теперь свердловчане, которые заказывают товары в интернет-магазинах, могут не снимать наличные заранее.

Сервис стал частью услуги «Курьер онлайн», которая доступна при получении посылок в почтовых отделениях. В Свердловской области сейчас работают семь участков с доставкой курьером: в Екатеринбурге, Лесном, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове и Асбесте. За год объемы доставки из рук в руки выросли вдвое, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского отделения Почты России.