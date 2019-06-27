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Екатеринбурженка и ее мать обманули 30 семей, обещая дешевые квартиры

16:10, 27 Июнь 2019
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Фото: flickr
Женщины гарантировали попадание в бюджетную программу, но сроки откладывались на неопределенный срок.

Жительницу Екатеринбурга и ее мать обвинили в 30 случаях мошенничества. По версии следствия, они предлагали своим знакомым выгодно купить квартиры по федеральной программе поддержки бюджетников, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Свое жилье они якобы купили именно так по цене ниже рыночной. Две женщины брали на себя все организационные вопросы, только просили перевести им часть суммы. Деньги оставляли себе, а получение квартиры оттягивали на неопределенный срок.

За каждый случай женщины получали от 150 до 900 тысяч рублей. В полиции считают, что женщины могут быть причастны к 30 таким случаям, которые произошли в период с 2015 по 2018 год. Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Им грозит до десяти лет лишения свободы. Мать уже судили за имущественное преступление. Она находится под подпиской о невыезде.

Папина почка
История екатеринбурженки о том, как принять неутешительный диагноз.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, квартиры, мошенничество, Свердловская область , Екатеринбург
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