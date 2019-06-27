Екатеринбуржцы смогут бесплатно понять современное искусство

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Первым лектором , который 10 июля в 19:00 откроет в летнем дворе ГЦСИ цикл лекций , станет искусствовед , заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков. Тема лекции московского эксперта: « Введение: что такое современное искусство? Антропология и механика».



Двенадцать лекций и восемь семинаров об истории искусства XX–XXI веков ждут своих слушателей. В летнем дворе Государственного центра современного искусствакоторый базируется на Добролюбова19Астартует образовательный проект для всех желающих. Все занятия будут проходить бесплатно. Лекторами и спикерами станут местные эксперты и приглашенные специалисты из Москвы.