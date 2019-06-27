Екатеринбуржцы смогут бесплатно понять современное искусство
13:10, 27 Июнь 2019
ГЦСИ Урал открывает цикл лекций и семинаров, благодаря которым слушатели научатся более глубоко воспринимать художественные объекты, которые казались непонятными и сложными.
Двенадцать лекций и восемь семинаров об истории искусства XX–XXI веков ждут своих слушателей. В летнем дворе Государственного центра современного искусства, который базируется на Добролюбова, 19А, стартует образовательный проект для всех желающих. Все занятия будут проходить бесплатно. Лекторами и спикерами станут местные эксперты и приглашенные специалисты из Москвы.
Первым лектором, который 10 июля в 19:00 откроет в летнем дворе ГЦСИ цикл лекций, станет искусствовед, заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков. Тема лекции московского эксперта: «Введение: что такое современное искусство? Антропология и механика».
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«На этой лекции Кирилл Светляков охарактеризует три этапа формирования современного искусства от начала ХХ века до настоящего времени: модернизм — постмодерн — метамодерн. Эти три этапа будут описаны с точки зрения развития индустриальной культуры, а также проблем политики, экономики и социальных процессов. Как соотносятся между собой категории элитарного и массового в современном искусстве? Как уживаются представления о „шедеврах“ с индустриальными стандартами и самодеятельностью? Чем закончилось конструирование „нового человека“ в ХХ столетии и закончилось ли оно?», — пишут организаторы цикла лекций в своем сообществе во «Вконтакте».
Цикл лекций от Государственного центра современного искусства рассчитан до 30 сентября и стал возможен в рамках пятой Уральской индустриальной биеннале.
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