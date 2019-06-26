В Екатеринбурге распродают царские особняки за 15 миллионов
11:59, 26 Июнь 2019
В домах с множеством гостевых спален предлагают жить или начать бизнес.
В Екатеринбурге решили продать дом в императорском стиле за 15 миллионов рублей. Двухэтажный особняк находится на Красноармейской, 88. В доме есть большая гардеробная, спальня, кухня, парная, бассейн и пять комнат отдыха. Всюду лепнина и золотой декор, сообщили аналитики N1.RU. Продавец предлагает использовать дом для жизни или превратить в кафе и праздновать свадьбы.
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Другой коттедж с дворцовым интерьером продают на Уктусе. В терхэтажном особняке можно найти пять спальных комнат, три гостиные, кухню, бассейн и гараж. Использовать его также предлагают для проживания или ведения бизнеса. За дом просят 19 миллионов рублей.
Другой вариант дворца находится в Арамили. В доме 6 спален, спортивный зал, бильярдная, а также зимний сад с выходом на балкон. На участке расположен гостевой дом и конюшня. Его цена вместе с мебелью — 16,2 миллиона рублей.
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