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Уральские драгдилеры перестали прятать наркотики в себе

12:31, 26 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Сбытчики полностью перешли на почтовые отправления. За полгода завели 17 уголовных дел.

За полгода уральские таможенники завели 17 уголовных дел о контрабанде наркотиков. В 87% случаев запрещенные вещества пытались доставить в регион по почте. Отправители были в Китае, Таиланде, Германии, Нидерландах и Великобритании. За два года в таких посылках нашли 16 килограммов «синтетики» и семь килограммов марихуаны.

А вот перевозить наркотики в себе курьеры почти перестали, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Такие случаи свели к нолю. Запрещенные вещества вместо этого пытаются изготовить на дому, перевозя только различные составляющие. Их то и пытаются отследить на таможне. Продают их в интернет магазинах. «Мы поставили перед собой задачу — разрушать всю цепочку наркобизнеса в целом», — рассказал замначальника ведомства Игорь Пискунов.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , таможня, наркотики
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