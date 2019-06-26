Свердловчанин отсудил у больницы 300 тысяч за ошибочный диагноз

Житель Невьянска отсудил у местной центральной больницы 300 тысяч рублей за то, что медики поздно поставили ему диагноз. Мужчина пришел к врачам с высокой температурой в апреле 2018 года, но его отказались госпитализировать. Участковый врач назначил пациенту лекарства от простуды и отправил домой, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Через четыре дня мужчину наконец госпитализировали. Выяснилось, что у него был острый холецистит.

Когда пациент вновь попал в больницу, оказалось, что, пока врачи медлили, у него развился перитонит. Больного пришлось оперировать два раза. В сентябре 2018-го свердловчанину удалили желчный пузырь, и до мая 2019 года он находился в стационаре.