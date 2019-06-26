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Свердловчанин отсудил у больницы 300 тысяч за ошибочный диагноз

11:26, 26 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Мужчине сказали, что у него простуда, и отказались госпитализировать. На деле у пациента был острый холецистит.

Житель Невьянска отсудил у местной центральной больницы 300 тысяч рублей за то, что медики поздно поставили ему диагноз. Мужчина пришел к врачам с высокой температурой в апреле 2018 года, но его отказались госпитализировать. Участковый врач назначил пациенту лекарства от простуды и отправил домой, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Через четыре дня мужчину наконец госпитализировали. Выяснилось, что у него был острый холецистит.

Когда пациент вновь попал в больницу, оказалось, что, пока врачи медлили, у него развился перитонит. Больного пришлось оперировать два раза. В сентябре 2018-го свердловчанину удалили желчный пузырь, и до мая 2019 года он находился в стационаре.

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Страховая медицинская компания определила, что Невьянская центральная районная больница нарушила права пациента на получение своевременной помощи. Уралец подавал жалобу руководству медучреждения, но ее проигнорировали. Тогда мужчина пошел в суд.

В пользу пострадавшего от рук врачей взыскали 200 тысяч рублей компенсации и штраф в 100 тысяч. Свердловчанин посчитал, что компенсацию нужно увеличить еще на 100 тысяч и обжаловал решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, диагноз, компенсация, деньги, больница, Областной суд, Невьянск, Свердловская область , Екатеринбург
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