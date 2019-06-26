Прокуратура выяснит, как мэрия Екатеринбурга тратит деньги на парковки
Федерация автовладельцев России в Екатеринбурге обратилась в прокуратуру с просьбой проверить администрацию из-за платных парковок. Представитель федерации Максим Едрышов написал в Facebook, что за пять лет на платные места для автомобилей потратили 300 миллионов рублей, еще 32 миллиона заложили на это в 2019 году.
Система штрафов не налажена, данные о том, сколько водителей платят отсутствуют (администрация говорит, что это служебные данные). На работу нанимают людей с самой бесполезной в мире функцией — просто ездить. Дело в том, что все пять лет по городским улицам ездят водители с парконом, которые фиксируют неоплату парковки. Дальше эти данные фактически идут в стол. Люди ездят, бензин тратят, штрафы не выписываются. Казалось бы — раз проект не работает, то надо перестать тратить деньги? Но нет же.
В разговоре с журналистом ЕТВ Максим Едрышов уточнил, что прокуратура приняла обращение федерации.
Ранее ЕТВ ставил эксперимент и выяснял, насколько легко заплатить за стоянку в центре Екатеринбурга тому, кто этого никогда не делал. Также с Максимом Едрышовым мы обсуждали, на чем ездят чиновники и не дешевле ли им передвигаться на такси.