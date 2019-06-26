Прокуратура выяснит, как мэрия Екатеринбурга тратит деньги на парковки

автоправозащитник

Система штрафов не налажена, данные о том, сколько водителей платят отсутствуют (администрация говорит, что это служебные данные). На работу нанимают людей с самой бесполезной в мире функцией — просто ездить. Дело в том, что все пять лет по городским улицам ездят водители с парконом, которые фиксируют неоплату парковки. Дальше эти данные фактически идут в стол. Люди ездят, бензин тратят, штрафы не выписываются. Казалось бы — раз проект не работает, то надо перестать тратить деньги? Но нет же.