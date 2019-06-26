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Прокуратура выяснит, как мэрия Екатеринбурга тратит деньги на парковки

17:00, 26 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Федерация автовладельцев России считает, что администрация неэффективно расходует бюджет на платные места для автомобилей.

Федерация автовладельцев России в Екатеринбурге обратилась в прокуратуру с просьбой проверить администрацию из-за платных парковок. Представитель федерации Максим Едрышов написал в Facebook, что за пять лет на платные места для автомобилей потратили 300 миллионов рублей, еще 32 миллиона заложили на это в 2019 году.

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Максим Едрышов
автоправозащитник

Система штрафов не налажена, данные о том, сколько водителей платят отсутствуют (администрация говорит, что это служебные данные). На работу нанимают людей с самой бесполезной в мире функцией — просто ездить. Дело в том, что все пять лет по городским улицам ездят водители с парконом, которые фиксируют неоплату парковки. Дальше эти данные фактически идут в стол. Люди ездят, бензин тратят, штрафы не выписываются. Казалось бы — раз проект не работает, то надо перестать тратить деньги? Но нет же.

Максим Едрышов

В разговоре с журналистом ЕТВ Максим Едрышов уточнил, что прокуратура приняла обращение федерации.

Ранее ЕТВ ставил эксперимент и выяснял, насколько легко заплатить за стоянку в центре Екатеринбурга тому, кто этого никогда не делал. Также с Максимом Едрышовым мы обсуждали, на чем ездят чиновники и не дешевле ли им передвигаться на такси.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, автомобилисты, платные парковки, обращение, прокуратура Свердловской области, парковка, Екатеринбург, Максим Едрышов
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