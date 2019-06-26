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Прокуратура проверит рейс, который задержался в Кольцово из-за шасси

13:05, 26 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву на 1,5 часа позже.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса «Аэрофлота» по маршруту Екатеринбург — Москва. Самолет не смог вылететь из Кольцово из-за поврежденного колеса шасси. Неисправность обнаружили и через 1,5 часа смогли заменить колесо. На рейс были зарегистрированы 138 человек, в том числе 6 детей. В Москву они вылетели 26 июня в 00:26. Сотрудники транспортной прокуратуры проверят исполнение законодательства о защите прав потребителей и лицензию о безопасности полетов.

В мае после проверки транспортной прокуратуры была оштрафована компания «Руслайн». Пассажирам рейса в Томск, который задержали на 19 часов, не предоставили гостиницу, горячее питание и даже напитки. Такие же нарушения повторились в феврале, когда рейс Екатеринбург — Липецк задержали на 12 часов и при задержке еще двух рейсов на 24 часа. Компания получила штраф в 20 тысяч рублей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Кольцово, самолет, рейс
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