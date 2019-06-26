Познер пристыдил москвичей за игнор скверных протестов в Екатеринбурге

Журналист Владимир Познер пристыдил москвичей за то, что они не поддержали екатеринбуржцев в борьбе за сквер. На телеканале «Дождь» он заявил, что «в Москве никто не вышел по поводу этого сада». «Кого волнует? Хотя по идее должны были бы, потому что на самом деле это борьба не за сад, а борьба с другим совсем. Пока что в нашем обществе, в котором нет демократии вот здесь [показывает на голову — прим. ЕТВ], люди не очень-то понимают, что это, почему это должно быть», — заявил Познер.

Ранее журналист уже комментировал скверные протесты. Он объединял противостояние у Драмтеатра и освобождение Ивана Голунова. Для Владимира Познера это стало «победой журналистского сообщества и гражданского общества».