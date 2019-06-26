Почта России выпустила для екатеринбуржцев открытку с Ural Music Night
12:31, 26 Июнь 2019
Отправить бесплатное послание друзьям можно будет в пятницу, 28 июня.
Почта России предлагает екатеринбуржцам отправить друзьям и близким открытки с Ural Music Night. Ящик и стойку с открытками разместят в инфоцентре фестиваля, который будет у памятника Татищеву и де Геннину. Во время Ural Music Night, которая пройдет в Екатеринбурге в пятницу, 28 июня, все желающие смогут послать открытки с логотипом фестиваля бесплатно по всему миру, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского отделения Почты России.
Дизайн открытки разрабатывало рекламное агентство «Восход», которое недавно получило «Каннского льва». На изображении вы увидите рваные контуры, которые символизируют Уральские горы. Также на открытке есть Главпочтамт.
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Напомним, Ural Music Night состоится через два дня, 28 июня. Фестиваль пройдет на 75 площадках. Екатеринбуржцы услышат 7,5 тысячи музыкантов, которые представят 60 направлений из 20 стран. Главпочтамт тоже станет сценой для UMN. Здесь с 17:00 до 00:00 можно будет насладиться фолк-роком, этно-джазом, фьюжном.
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