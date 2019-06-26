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Оппозиционерку из Екатеринбурга задержали на границе с Грузией

14:33, 26 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Полина Грейсман вернулась домой, но ее не захотели пускать и начали расспрашивать про соцсети.

Екатеринбурженку, сторонницу Навального, Полину Грейсман задержали на границе России с Грузией. Девушку не захотели пускать домой. Вместо этого ей предложили посидеть на скамейке. «Прилетела домой, а меня на границе не пускают, говорят подождите на скамеечке, сижу жду с гражданином Азербайджана. Все бы ничего, только вот в туалет хочется очень», — написала Грейсман на странице в Facebook. Девушка сообщила также, что у нее забрали заграничный паспорт, начали расспрашивать про травли в штабе Навального, про социальные сети и даже потребовали ник в Instagram. Позднее екатеринбурженку все-таки впустили в Россию.

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Полина Грейсман не только является оппозиционеркой, но и состоит в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга». Она участвует в переговорах по строительству собора святой Екатерины. Кстати, сегодня, 26 июня, в 16:00 состоится очередное заседание рабочей группы по храму.

Напомним, очередные протесты в Грузии начались 20 июня. Митингующие потребовали, чтобы российских делегатов отстранили от участия в Межпарламентской ассамблее православия. Они захватили здание парламента с представителями из России. Митинг разогнали, но протесты все равно продолжились.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Грузия, оппозиция, задержание, загранпаспорт
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