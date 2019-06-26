Оппозиционерку из Екатеринбурга задержали на границе с Грузией

Полина Грейсман не только является оппозиционеркой, но и состоит в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга». Она участвует в переговорах по строительству собора святой Екатерины. Кстати, сегодня, 26 июня, в 16:00 состоится очередное заседание рабочей группы по храму.

Напомним, очередные протесты в Грузии начались 20 июня. Митингующие потребовали, чтобы российских делегатов отстранили от участия в Межпарламентской ассамблее православия. Они захватили здание парламента с представителями из России. Митинг разогнали, но протесты все равно продолжились.