На Среднем Урале гомофоба впервые оштрафовали за комментарий к посту
Жителю Сысерти присудили пять тысяч штрафа за гомофобный комментарий в группе «Новости Шеремета «Девять с половиной» во «Вконтакте». Недоброжелатель оставил запись под новостью про конкурс детских рисунков в школе № 115 в Екатеринбурге, где в работах заподозрили пропаганду однополых отношений. Юрист Ресурсного центра для ЛГБТ Анна Плюснина обратилась по поводу гомофобного высказывания в Центр «Э» [главное управление по противодействию экстремизму МВД России — прим. ЕТВ].
Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что комментарий возбуждает вражду и унижает человеческое достоинство представителей ЛГБТ, что стало поводом для административного наказания. Ресурсный центр сообщил ЕТВ, что такое решение в Свердловской области вынесли впервые. Ранее обращения в Центр «Э» не принимали всерьез. Представители главного управления по противодействию экстремизму ссылались на то, что ЛГБТ-сообщество не является социальной группой. А статья о разжигании ненависти могла применяться только по отношению к группам лиц.
После решения Сысертского районного суда гомофобный комментарий удалили. По словам пиар-менеджерки РЦ Аллы Чикинды, в работе центра сейчас находится 15 подобных дел. «Мы надеемся, что этот прецедент повлияет на решение по другим нашим обращениям. И еще мы надеемся, что люди будут больше думать, прежде чем писать оскорбительные комментарии», — говорит Алла. На вопрос, почему в этот раз удалось добиться наказания, пиар-менеджерка отвечает:
Возможно, из-за изменений в законодательстве — эту статью перенесли из УК в КоАП. То есть теперь вместо уголовного это административное правонарушение. Возможно, сыграло роль количество наших обращений. Или прогрессивное мышление людей, проводивших психолого-лингвистическую экспертизу. Мне лично хочется верить, что все больше людей понимают, что нельзя оскорблять и унижать достоинство других независимо от того, к какой социальной группе они относятся.
Напомним, скандал вокруг детских рисунков в екатеринбургской школе № 115 произошел осенью прошлого года. Ученики приняли участие в дне толерантности: ребята сделали иллюстрации и объединили их слоганом «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны». На некоторых рисунках дети изобразили радугу. Ее расценили как символ ЛГБТ-сообщества.
Работы школьников изъяли и даже подключили к ситуации психологов, которые должны были провести с ребятами консультации. Сотрудники полиции не нашли правонарушения, но на этом все не закончилось. Ресурсный центр попросил МВД проверить комментарии, которые посыпались на школьников в социальных сетях после скандала. Почему рисунки детей не являются пропагандой однополых связей, Алла Чикинда подробно рассказывала ЕТВ.