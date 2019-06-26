На Среднем Урале гомофоба впервые оштрафовали за комментарий к посту

Жителю Сысерти присудили пять тысяч штрафа за гомофобный комментарий в группе «Новости Шеремета «Девять с половиной» во «Вконтакте». Недоброжелатель оставил запись под новостью про конкурс детских рисунков в школе № 115 в Екатеринбурге, где в работах заподозрили пропаганду однополых отношений. Юрист Ресурсного центра для ЛГБТ Анна Плюснина обратилась по поводу гомофобного высказывания в Центр «Э» [главное управление по противодействию экстремизму МВД России — прим. ЕТВ].

Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что комментарий возбуждает вражду и унижает человеческое достоинство представителей ЛГБТ, что стало поводом для административного наказания. Ресурсный центр сообщил ЕТВ, что такое решение в Свердловской области вынесли впервые. Ранее обращения в Центр «Э» не принимали всерьез. Представители главного управления по противодействию экстремизму ссылались на то, что ЛГБТ-сообщество не является социальной группой. А статья о разжигании ненависти могла применяться только по отношению к группам лиц.

После решения Сысертского районного суда гомофобный комментарий удалили. По словам пиар-менеджерки РЦ Аллы Чикинды, в работе центра сейчас находится 15 подобных дел. «Мы надеемся, что этот прецедент повлияет на решение по другим нашим обращениям. И еще мы надеемся, что люди будут больше думать, прежде чем писать оскорбительные комментарии», — говорит Алла. На вопрос, почему в этот раз удалось добиться наказания, пиар-менеджерка отвечает:

