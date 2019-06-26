Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

На Среднем Урале гомофоба впервые оштрафовали за комментарий к посту

08:00, 26 Июнь 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Житель Сысерти выразил свое отношение к ЛГБТ-сообществу в записях под новостями Иннокентия Шеремета. Суд решил, что мужчина должен заплатить за это.

Жителю Сысерти присудили пять тысяч штрафа за гомофобный комментарий в группе «Новости Шеремета «Девять с половиной» во «Вконтакте». Недоброжелатель оставил запись под новостью про конкурс детских рисунков в школе № 115 в Екатеринбурге, где в работах заподозрили пропаганду однополых отношений. Юрист Ресурсного центра для ЛГБТ Анна Плюснина обратилась по поводу гомофобного высказывания в Центр «Э» [главное управление по противодействию экстремизму МВД России — прим. ЕТВ].

Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что комментарий возбуждает вражду и унижает человеческое достоинство представителей ЛГБТ, что стало поводом для административного наказания. Ресурсный центр сообщил ЕТВ, что такое решение в Свердловской области вынесли впервые. Ранее обращения в Центр «Э» не принимали всерьез. Представители главного управления по противодействию экстремизму ссылались на то, что ЛГБТ-сообщество не является социальной группой. А статья о разжигании ненависти могла применяться только по отношению к группам лиц.

После решения Сысертского районного суда гомофобный комментарий удалили. По словам пиар-менеджерки РЦ Аллы Чикинды, в работе центра сейчас находится 15 подобных дел. «Мы надеемся, что этот прецедент повлияет на решение по другим нашим обращениям. И еще мы надеемся, что люди будут больше думать, прежде чем писать оскорбительные комментарии», — говорит Алла. На вопрос, почему в этот раз удалось добиться наказания, пиар-менеджерка отвечает:

Путь в «город бесов»
Как протесты в сквере у Драмтеатра помогли Екатеринбургу обрести свою идентичность. 
Алла Чикинда
представитель Ресурсного центра для ЛГБТ

Возможно, из-за изменений в законодательстве — эту статью перенесли из УК в КоАП. То есть теперь вместо уголовного это административное правонарушение. Возможно, сыграло роль количество наших обращений. Или прогрессивное мышление людей, проводивших психолого-лингвистическую экспертизу. Мне лично хочется верить, что все больше людей понимают, что нельзя оскорблять и унижать достоинство других независимо от того, к какой социальной группе они относятся.

Алла Чикинда

Напомним, скандал вокруг детских рисунков в екатеринбургской школе № 115 произошел осенью прошлого года. Ученики приняли участие в дне толерантности: ребята сделали иллюстрации и объединили их слоганом «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны». На некоторых рисунках дети изобразили радугу. Ее расценили как символ ЛГБТ-сообщества.

Работы школьников изъяли и даже подключили к ситуации психологов, которые должны были провести с ребятами консультации. Сотрудники полиции не нашли правонарушения, но на этом все не закончилось. Ресурсный центр попросил МВД проверить комментарии, которые посыпались на школьников в социальных сетях после скандала. Почему рисунки детей не являются пропагандой однополых связей, Алла Чикинда подробно рассказывала ЕТВ.

Производить мороженое в Екатеринбурге стало в два раза дороже
Уральские предприниматели платят почти в два раза больше среднероссийского ценника.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «На Среднем Урале гомофоба впервые оштрафовали за комментарий к посту»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , Сысерть, комментатор, ЛГБТ, штраф, суд, Ресурсный центр, Алла Чикинда
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Союз читателей
Книги и еда
Книги и еда
От Светланы Зенковой
Гости Екатеринбурга
Всенародные выборы мэра
Всенародные выборы мэра
От Светланы Зенковой
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.