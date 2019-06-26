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На Среднем Урале 77% молодых отказываются от переезда из-за работы

09:23, 26 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Люди, которые размещают свое резюме в интернете, не хотят менять место жительства.

Молодежь не спешит покидать Средний Урал. Такой вывод сделали аналитики сайта Headhunter. Они посчитали, что только 23% резюме, которые оставляют на сайте молодые специалисты, содержат согласие на переезд. Те, кто готов сменит место жительства, чаще указывают Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Если говорить о других странах, то это США, Канада, Германия, Китай, Казахстан, Грузия и Белоруссия.

В основном свердловчане от 18 до 35 лет ищут работу в сфере IT, продажах, транспорте, производстве и в качестве администратора. Из-за большого спроса среди начинающих карьеру преобладает высокая конкуренция — на одно место приходится 9,3 человека. Поэтому некоторые соискатели соглашаются на более низкую зарплату, лишь бы остаться на работе.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, опрос, Head Hunter, работа, Свердловская область , Екатеринбург
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