На Среднем Урале 77% молодых отказываются от переезда из-за работы

Молодежь не спешит покидать Средний Урал. Такой вывод сделали аналитики сайта Headhunter. Они посчитали, что только 23% резюме, которые оставляют на сайте молодые специалисты, содержат согласие на переезд. Те, кто готов сменит место жительства, чаще указывают Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Если говорить о других странах, то это США, Канада, Германия, Китай, Казахстан, Грузия и Белоруссия.

В основном свердловчане от 18 до 35 лет ищут работу в сфере IT, продажах, транспорте, производстве и в качестве администратора. Из-за большого спроса среди начинающих карьеру преобладает высокая конкуренция — на одно место приходится 9,3 человека. Поэтому некоторые соискатели соглашаются на более низкую зарплату, лишь бы остаться на работе.