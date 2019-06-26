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Модный дом Шишкина оценила комиссия из Великобритании

13:25, 26 Июнь 2019
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Фото: архив Дмитрия Шишкина
Уральское производство попало в международный рейтинг.
Модный дом екатеринбургского дизайнера Дмитрия Шишкина попал в международный рейтинг International Apparel Federation (IAF). Оценку предприятиям Shishkin tailor manufacture давала комиссия из Великобритании. Прохождение международной сертификации должно помочь компании с экспортом. В России только десять компаний получили высокую оценку IAF.

Модный дом Дмитрия Шишкина шьет по индивидуальным и корпоративным заказам: например, в его костюмах ходят сотрудники «Газпрома», «Лукойла», РЖД. Кроме того, портные отшивают спортивную форму для футболистов «Урала», «Зенита», хоккеистов «Автомобилиста». Также ателье Дмитрия Шишкина занималось изготовлением одежды для продвижения заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025,а также формы для «Мисс Екатеринбург». Последний проект — униформа для участников форума «Таврида».
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, производство, мануфактура, Свердловская область , Екатеринбург, Дмитрий Шишкин
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