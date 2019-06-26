Модный дом Шишкина оценила комиссия из Великобритании

Модный дом екатеринбургского дизайнера Дмитрия Шишкина попал в международный рейтинг International Apparel Federation ( IAF). Оценку предприятиям Shishkin tailor manufacture давала комиссия из Великобритании. Прохождение международной сертификации должно помочь компании с экспортом. В России только десять компаний получили высокую оценку IAF.



