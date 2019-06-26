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Кредо Высокинского: «У каждой раскопки должна быть фамилия»

20:02, 26 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ

Фраза мэра Екатеринбурга перешла в летний сезон. Главы районов должны решить проблему с просроченным благоустройством после ремонта.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поговорил с главами районов о благоустройстве, нарушенном во время ремонта инженерных сетей. Привести в порядок 2097 объектов должны были к 1 июня. В 117 случаях организации к этому сроку не успели. Из них 83 площадки остаются раскуроченными до сих пор. Большинство нарушителей — строительные организации. Александр Высокинский повторил для руководителей района главное правило чистого города:

Мусорная проформа
С какими проблемами столкнулась мусорная реформа.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
У каждой раскопки должна быть своя фамилия. И эти сведения следует выкладывать в общий доступ, чтобы любой горожанин мог увидеть и проконтролировать все, что делается
Александр Высокинский

Всю информация о заказчиках и подрадчиках земляных работ должны собирать в системе АИС «Контроль земляных работ». Ее презентуют на «Иннопроме». Рабочую версию системы установят в районных администрациях.

Ранее глава Екатеринбурга говорил точно такую же фразу об уборке снега. Тогда она звучала так: «У каждой кучи должна быть фамилия». Призыв Высокинского заключался в том, чтобы найти владельца территории, ответственного за ее содержание, и выписать штраф. Чаще всего виновными были предприниматели или управляющие компании.

Повлиять на восстановление просроченных площадок должен Земельный комитет. Информацию о семи случаям уже передали судебным приставам. Виновным предпринимателям грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей за каждый день. В административные комиссии передали 80 протоколов за срыв сроков. По двум нарушениям дела переданы в суд. Больше всего недоделок в Орджоникидзевском районе. Контролировать все работы должен Земельный комитет и главы районов.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , мэр, благоустройство, раскопки, Александр Высокинский
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