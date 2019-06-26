Кредо Высокинского: «У каждой раскопки должна быть фамилия»
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поговорил с главами районов о благоустройстве, нарушенном во время ремонта инженерных сетей. Привести в порядок 2097 объектов должны были к 1 июня. В 117 случаях организации к этому сроку не успели. Из них 83 площадки остаются раскуроченными до сих пор. Большинство нарушителей — строительные организации. Александр Высокинский повторил для руководителей района главное правило чистого города:
Всю информация о заказчиках и подрадчиках земляных работ должны собирать в системе АИС «Контроль земляных работ». Ее презентуют на «Иннопроме». Рабочую версию системы установят в районных администрациях.
Ранее глава Екатеринбурга говорил точно такую же фразу об уборке снега. Тогда она звучала так: «У каждой кучи должна быть фамилия». Призыв Высокинского заключался в том, чтобы найти владельца территории, ответственного за ее содержание, и выписать штраф. Чаще всего виновными были предприниматели или управляющие компании.