Кредо Высокинского: «У каждой раскопки должна быть фамилия»

Всю информация о заказчиках и подрадчиках земляных работ должны собирать в системе АИС «Контроль земляных работ». Ее презентуют на «Иннопроме». Рабочую версию системы установят в районных администрациях.



Ранее глава Екатеринбурга говорил точно такую же фразу об уборке снега. Тогда она звучала так: «У каждой кучи должна быть фамилия». Призыв Высокинского заключался в том, чтобы найти владельца территории, ответственного за ее содержание, и выписать штраф. Чаще всего виновными были предприниматели или управляющие компании.