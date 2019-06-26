Еще два свердловских гомофоба поплатились за комментарии в интернете
Еще два свердловчанина заплатят по пять тысяч рублей за гомофобные комментарии в группе «Новости Шеремета «Девять с половиной» во «Вконтакте». Такое решение приняли суды Первоуральска и Кушвы. Судьи постановили, что уральцы виновны по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Сегодня утром мы писали новость о том, что впервые на Среднем Урале гомофоб получил штраф за комментарий к посту про рисунки в школе № 115 в Екатеринбурге в группе «Новости Шеремета «Девять с половиной». За комментарии к этой же новости оштрафовали жителей Первоуральска и Кушвы.
Пиар-менеджерка Ресурсного центра для ЛГБТ Алла Чикинда рассказывала ЕТВ, что у них в работе находится 15 подобных дел и выразила надежду на то, что первый случай станет прецедентом для остальных. Но, по словам Аллы, последующие два решения не связаны с первым, потому что «они приняты одновременно и независимо друг от друга».
Кроме того, Алла Чикинда уточнила, что один из комментариев не удалили, когда Ресурсный центр получил решение. РЦ написал администраторам группы Шеремета про решение суда. От комментария сразу же избавились и попросили в следующий раз сообщать сразу же напрямую, а не доводить дело до суда.