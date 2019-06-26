Еще два свердловских гомофоба поплатились за комментарии в интернете

Еще два свердловчанина заплатят по пять тысяч рублей за гомофобные комментарии в группе «Новости Шеремета «Девять с половиной» во «Вконтакте». Такое решение приняли суды Первоуральска и Кушвы. Судьи постановили, что уральцы виновны по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Сегодня утром мы писали новость о том, что впервые на Среднем Урале гомофоб получил штраф за комментарий к посту про рисунки в школе № 115 в Екатеринбурге в группе «Новости Шеремета «Девять с половиной». За комментарии к этой же новости оштрафовали жителей Первоуральска и Кушвы.