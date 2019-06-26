Екатеринбуржцам под храм святой Екатерины предложили три участка
Состоялось третье заседание рабочей группы по вопросу подготовки и организации опроса граждан. Попытка сдвинуть с мертвой точки процесс строительства храма святой Екатерины, наконец-то, привела к промежуточным результатам.
Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков отчитался о пяти площадках, которые рассмотрели эксперты-градостроители: пустырь на перекрестке Белинского — Фурманова, территория бывшего Приборостроительного завода на набережной, в акватории за Макаровским мостом, на месте снесенной телебашни и на улице Татищева (напротив «Екатеринбург Арены»).
Вице-мэр Александр Ковальчик кратко проанализировал все пять предложений: «За Макаровским мостом — это может привести к напряжению в обществе. На месте телебашни — проектная документация подготовлена, площадка хорошая, но ледовая арена нужна. На Татищева — не совсем удобное место».
Таким образом, мэрия предложила вынести на опрос всего две площадки — на перекрестке Белинского — Фурманова (участок находится в федеральной собственности и отдан ФСБ) и на месте Приборостроительного завода (находится в собственности УГМК). Как отметил Андрей Молоков, эта территория (оказывается!) в 2014 году уже предлагалась под строительства храма святой Екатерины.
Желание членов рабочий группы работать эффективно и конструктивно разбилось о мнение депутата гордумы Александра Колесникова. Перекрикивая и перебивая коллег, он потребовал ответа на вопрос «куда делась площадка в сквере». «На каком основании помимо решения рабочей группы!», «Считаю недопустимым исключение!», «Это не решение, это мнение администрации!», «Мнение церкви это хорошо, но мне хочется, чтобы все делалось по закону!», «Вы не имеете право исключать!», «Храм нужен не только верующим!», «Мы совершаем предательство!» — выкрикивал Колесников, не слушая аргументы о том, что инвесторы и епархия отказались от идеи строительства храма святой Екатерины в сквере у театра драмы.
А затем Александр Колесников зачитал заранее подготовленный текст, напечатанный на четырех листах и озаглавленный «Прощальный поклон», фрагменты из которого ЕТВ приводит ниже.
Проблема глубже, чем строительство культового сооружения. Мы поощряем беспорядки. Я обращаюсь ко всем, у кого осталась совесть. Призываю проявить адекватность и не исключать площадку в сквере. Как говорил мне владыка Мелхиседек [бывший архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский — прим. ЕТВ]: «Из любой юбки можно сшить ризу. Но из ризы юбку — нет. Из любого чердака можно сделать церковь. Но чердак из церкви — нет». Независимо от того, как решится вопрос, хочу сказать «спасибо» фонду святой Екатерины за помощь нашему городу.