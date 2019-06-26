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Екатеринбуржцам под храм святой Екатерины предложили три участка

17:55, 26 Июнь 2019
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Сквер исключен. С подачи мэрии предлагается вынести на опрос пустырь на Фурманова-Белинского, территорию приборостроительного завода и на месте снесенной телебашни.

Состоялось третье заседание рабочей группы по вопросу подготовки и организации опроса граждан. Попытка сдвинуть с мертвой точки процесс строительства храма святой Екатерины, наконец-то, привела к промежуточным результатам.

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков отчитался о пяти площадках, которые рассмотрели эксперты-градостроители: пустырь на перекрестке Белинского — Фурманова, территория бывшего Приборостроительного завода на набережной, в акватории за Макаровским мостом, на месте снесенной телебашни и на улице Татищева (напротив «Екатеринбург Арены»).

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Вице-мэр Александр Ковальчик кратко проанализировал все пять предложений: «За Макаровским мостом — это может привести к напряжению в обществе. На месте телебашни — проектная документация подготовлена, площадка хорошая, но ледовая арена нужна. На Татищева — не совсем удобное место».

Таким образом, мэрия предложила вынести на опрос всего две площадки — на перекрестке Белинского — Фурманова (участок находится в федеральной собственности и отдан ФСБ) и на месте Приборостроительного завода (находится в собственности УГМК). Как отметил Андрей Молоков, эта территория (оказывается!) в 2014 году уже предлагалась под строительства храма святой Екатерины.

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Желание членов рабочий группы работать эффективно и конструктивно разбилось о мнение депутата гордумы Александра Колесникова. Перекрикивая и перебивая коллег, он потребовал ответа на вопрос «куда делась площадка в сквере». «На каком основании помимо решения рабочей группы!», «Считаю недопустимым исключение!», «Это не решение, это мнение администрации!», «Мнение церкви это хорошо, но мне хочется, чтобы все делалось по закону!», «Вы не имеете право исключать!», «Храм нужен не только верующим!», «Мы совершаем предательство!» — выкрикивал Колесников, не слушая аргументы о том, что инвесторы и епархия отказались от идеи строительства храма святой Екатерины в сквере у театра драмы.

А затем Александр Колесников зачитал заранее подготовленный текст, напечатанный на четырех листах и озаглавленный «Прощальный поклон», фрагменты из которого ЕТВ приводит ниже.

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Проблема глубже, чем строительство культового сооружения. Мы поощряем беспорядки. Я обращаюсь ко всем, у кого осталась совесть. Призываю проявить адекватность и не исключать площадку в сквере. Как говорил мне владыка Мелхиседек [бывший архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский — прим. ЕТВ]: «Из любой юбки можно сшить ризу. Но из ризы юбку — нет. Из любого чердака можно сделать церковь. Но чердак из церкви — нет». Независимо от того, как решится вопрос, хочу сказать «спасибо» фонду святой Екатерины за помощь нашему городу.

Александр Колесников
Остальные члены рабочей группы были менее эмоциольнальны и более конкретны. Действующий депутат гордумы Тимофей Жуков предложил исключить из списка акваторию за Макаровским мостом. Экс-депутат Олег Хабибуллин посчитал необходимым не исключать территорию снесенной телебашни: «Ледовой арене там не место, а храму — место». Бывший главный архитектор Михаил Вяткин заявил, что вопросы о строительстве самых разных объектов должны решать профессионалы и пролоббировал площадку за Макаровским мостом: «Там не будет никаких протестов. Воду мы трогаем. Участок этот ничей». Но отметил, что не стоит бояться и включить в опрос шесть позиций (пять, предложенных мэрией и сквер).

«Я всех прошу отнестись с пониманием и исключить сквер из перечня площадок», — попросил депутат Алексей Вихарев. Его поддержала общественница Екатерина Петрова: «Если мы исключим спорную площадку, епархия и инвесторы сами смогут выбрать место для строительства храма из предложенных. А рабочую группу можно распустить».

Позже началось голосование по вопросам, прозвучавшим на заседании рабочей группы. Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев вынес на голосование вопрос об исключении площадки у Драмтеатра из списка для опроса: «за» оказались 15 человек, «против» — пять, воздержался один человек. Александр Колесников эмоционально напомнил, что решение принимается большинством, на что председатель ЕГД Игорь Володин заметил, что 15 от 28 членов рабочей группы — это большинство.
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После этого члены рабочей группы окончательно запутались в своем предназначении — нужны ли они, чтобы организовать опрос, имеют ли право исключать сквер, способны ли принимать важные для города решения, легитимны ли они и нужны ли вообще… Это привело к перепалке на повышенных тонах общественника Беззуба и депутата Колесникова. Потом все успокоились.

И чтобы не начинать обсуждение с начала достичь компромисса, решили собраться через неделю. Или через две… «С инвесторами две площадки согласованы», — подчеркнул Александр Ковальчик, после чего рабочая группа проголосовала за включение в опросный лист для голосования три объекта: к предложенным мэрией пустырю на Фурманова-Белинского и территории приборостроительного завода добавилось место снесенной телебашни. «За» — 14, «против» — один, пятеро воздержались.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Скверная история, мэрия, гордума, храм Святой Екатерины, сквер у Драмтеатра, Екатеринбург, Александр Ковальчик, Александр Колесников
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