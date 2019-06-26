Екатеринбуржцам под храм святой Екатерины предложили три участка

Вице-мэр Александр Ковальчик кратко проанализировал все пять предложений: «За Макаровским мостом — это может привести к напряжению в обществе. На месте телебашни — проектная документация подготовлена, площадка хорошая, но ледовая арена нужна. На Татищева — не совсем удобное место».

Таким образом, мэрия предложила вынести на опрос всего две площадки — на перекрестке Белинского — Фурманова (участок находится в федеральной собственности и отдан ФСБ) и на месте Приборостроительного завода (находится в собственности УГМК). Как отметил Андрей Молоков, эта территория (оказывается!) в 2014 году уже предлагалась под строительства храма святой Екатерины.