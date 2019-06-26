Два экипажа представят Екатеринбург на ралли «Шелковый Путь»

Екатеринбургскую команду «Snag Racing» на международном ралии «Шелковый путь» в этом году представят два экипажа. Победитель «Дакар» Сергей Карякин поедет со штурманом Антоном Власюком, а дебютант Алексей Шмотьев со штурманом Андреем Рудницким, сообщают РИА новости. Гонка начнется в Иркутске 6 июля и пройдет в десять этапов. Участники поедут по территории России, Монголии и Китая и финишируют в Дуньхуане 16 июля.

В прошлом году экипаж Сергея Карякина занял первое место в ралли «Шелковый Путь». Тогда спортсмен посвятил свою победу заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. После этого экипаж принял участие в ралли «Дакар». Из-за поломки на седьмом этапе он занял только 14 место. В 2017 году Карякин одержал победу на «Дакар"в зачете квадрациклов. Спортсмен планирует участвовать в этих соревнованиях и в этом году.