Жители Екатеринбурга назвали вторую ветку метро жизненно необходимой
19:10, 25 Июнь 2019
Против проекта выступили только 4% участников опроса.
На портале администрации Екатеринбурга запустили опрос о необходимости строительства второй ветки метро. Пока что 96% участников назвали ее жизненно необходимой. В опросе поучаствовали 4,5 тысячи человек, но он еще продолжается. Узнать мнение жителей предложил депутат гордумы Владимир Крицкий. Его возмутило заключение Минтранса, в котором финансирование проктирования новых станций назвали нецелесообразным из-за снижения пассажиропотока.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что проектирование продолжат на деньги из местного бюджета. На 2019 год на эти цели заложено 150 миллионов рублей. Вторую ветку метро планируют построить к 300-летию Екатеринбурга. За проект уже вступился полпред президента по УрФО Николай Цуканов. Он сообщил, что его поддержали на всех уровнях власти, в том числе президент Владимир Путин.
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Фото: скриншот с официального портала Екатеринбурга
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