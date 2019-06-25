В Свердловской области погубили 200 килограммов овощей и фруктов

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, за 2018 год таможенники В Свердловской области регулярно уничтожают продукты. К примеруза 2018 год таможенники раздавили 360 тонн польских фруктов. А в мае 2019 года на екатеринбургской овощебазе нашли 1,5 тонны санкционных груш.

На Среднем Урале уничтожили 200 килограммов фруктов и овощейкоторые были запрещены к ввозу в Россию. С неназванными фруктами и овощами расправились на полигоне бытовых отходов. Продукты пришли без маркировки и сопроводительных документов. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.