В Свердловской области погубили 200 килограммов овощей и фруктов
17:21, 25 Июнь 2019
Продукция поступила в регион без маркировки и документов.
На Среднем Урале уничтожили 200 килограммов фруктов и овощей, которые были запрещены к ввозу в Россию. С неназванными фруктами и овощами расправились на полигоне бытовых отходов. Продукты пришли без маркировки и сопроводительных документов. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.
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