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В Свердловской области погубили 200 килограммов овощей и фруктов

17:21, 25 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Продукция поступила в регион без маркировки и документов.
На Среднем Урале уничтожили 200 килограммов фруктов и овощей, которые были запрещены к ввозу в Россию. С неназванными фруктами и овощами расправились на полигоне бытовых отходов. Продукты пришли без маркировки и сопроводительных документов. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.

В Свердловской области регулярно уничтожают продукты. К примеру, за 2018 год таможенники раздавили 360 тонн польских фруктов. А в мае 2019 года на екатеринбургской овощебазе нашли 1,5 тонны санкционных груш.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Россельзознадзор, фрукты, овощи
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